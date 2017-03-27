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https://sport.mail.ru/news/football-worldcup/29221383/
27 марта 2017, 21:06 | Футбол: Чемпионат мира | УНИАН

Лубкивский извинился за «калек» из сборной Украины после проигрыша Хорватии

Известный функционер, директор футбольного Евро-2012 и экс-советник главы СБУ Маркиян Лубкивский извинился перед всеми за свои слова, опубликовав пост на персональной страничке в Facebook.

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«Хочу извиниться перед всеми. За слова, которыми охарактеризовал наших футболистов, назвав их калеками. Хочу извиниться и перед людьми, которые имеют особые потребности. Простите меня, я не имел злого умысла. Это было лишним. Как и миллионы болельщиков, я крайне недоволен игрой нашей сборной. Я недоволен не только игрой, но и отношением к государству, его символам, к нашему гимну, нашему украинскому языку», — написал Лубкивский.

Ранее он резко отреагировал на поражение в матче со сборной Хорватии (0:1), сразу после игры опубликовав пост, в котором назвал игроков сборной Украины «калеками».

24.03.2017 22:45 Отборочный турнир: Группа I Maksimir
Хорватия 1:0 Украина
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Анте Чачич Андрей Шевченко
Голы
38′ Никола Калинич  
Составы
Даниэль Субашич  
Тин Едвай  
Йосип Пиварич  
Матей Митрович  
Домагой Вида  
Лука Модрич (к)  
Милан Бадель  
Марио Манджукич  
79′ Иван Ракитич  
Матео Ковачич  
90′ Марсело Брозович  
Марко Рог  
87′ Никола Калинич  
Андрей Крамарич  
  Андрей Пятов
  Александр Кучер
  Богдан Бутко
  Николай Матвиенко
  Иван Ордец
  Андрей Ярмоленко
  Тарас Степаненко
  Евгений Коноплянка
  Виктор Коваленко 85′
  Артем Беседин
  Руслан Ротань (к) 77′ 37′
  Сергей Сидорчук
  Артем Кравец 59′
  Евгений Селезнев
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
11 Удары (всего) 9
3 Удары в створ 4
1 Штанги, перекладины 0
4 Угловые 5
16 Фолы 14
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Антонио Мигель Матеу Лаос (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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