Самый экстремальный стадион ЧМ-2018!

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Во время зимних Игр стадион сравнивали не то с ракушкой, не то со снежной вершиной. Изящная округлость, плавные линии и белая отделка делали уместными обе аналогии. Но футбол внес в гармонию некоторый дисбаланс — из-за того, что потребовалось увеличить вместимость, у «Фишта» выросли уши. И стадион теперь можно смело считать самым экстремальным среди арен ЧМ-2018.

К двум боковым трибунам за воротами пристроили крутые ярусы, с верхних рядов которых, кажется, можно разглядеть турецкий берег. Футбольное поле оттуда кажется чем-то очень далеким, а морская гладь и горные хребты — как на ладони, стоит только повернуться. Честное слово, даже на последних рядах «Ноу Камп» я не чувствовал себя настолько близко к небесам. Низкие перила и широкие щели, через которые в пропасть может улететь и телефон, и сумка, и небольшого размера чемоданчик, заставляют думать не о футболе, а о вечности. Здесь нет ни крыши, ни стен — высота такая, что воздушные потоки, встречаясь друг с другом, создают завихрения, и вся эта металлическая конструкция шевелится, как живая. Не находясь в самолете, там можно почувствовать, что такое турбулентность!

— Сделано все крепко, на совесть, в строгом соответствии со строительными нормами РФ и требованиями ФИФА, — успокаивает побелевшую публику, прибывшую на экскурсию, руководитель «Фишта» Олег Кравченко. — Но билеты сюда продавать пока не будем, потому что решили еще усилить безопасность. Такие у нас строительные нормы. Не волнуйтесь, перила сделаем выше. Попасть туда пока никак нельзя.

— Зачем же тогда построили?

— Будем использовать трибуну по назначению на Кубке конфедераций. После доработки. Хотя делегатам ФИФА все понравилось.

— Но там страшно!

— Уже жалею, что я вам эту трибуну показал!

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Вид с самой высокой точки. Жесть <a href="https://t.co/50IwWlmGVh">pic.twitter.com/50IwWlmGVh</a></p>— Дмитрий Зеленов (@ZelenovZ) <a href="https://twitter.com/ZelenovZ/status/846339590541770752">27 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Трибуны, которые вызвали столько эмоций, могут принять четыре тысячи зрителей. Всего же вместительность «Фишта» составляет 43 700 мест. Как вы уже поняли, экстремальные сектора сегодня будут пустовать. К Кубку конфедераций щели должны заделать и установить всюду дополнительные перила. Возможно, наверху станет комфортнее. А уже после чемпионата мира конструкции, вероятно, демонтируют.

— Я бы эти «уши» отрезал и разобрал, — говорит Кравченко. — Все-таки далековато. Это будет несложно, они все на болтах собраны.

Если забыть о злосчастных «ушах», то в целом «Фишт» произвел приятное впечатление — особенно, потрясающего качества газон арены. Конечно, поле еще проверят в боевых условиях, но внешне оно выглядит идеально. Агроном продолжал изучать травинки и колдовать над дерном вплоть до вчерашнего вечера.

Сложность реконструкции заключалась в том, что многое предстояло переделать, а не построить заново. Внедрение новых технологий и дополнительных помещений в уже имеющуюся базу — задача серьезная. Как говорят сотрудники «Фишта», решить ее было труднее всего.

Гордость администрации стадиона — внутренняя начинка, скрытая от посторонних глаз. Сам «Фишт» глазами и ушами оснащен по полной программе. Если во время Олимпиады на стадионе работало несколько сотен камер, и это считалось много, то сейчас арена оснащена 2023 видеосистемами различного назначения.

— Мы стоим, а вон в том помещении, где написано «Добро пожаловать в Сочи», сейчас находятся специальные люди, которые нас прекрасно видят, — с азартом рассказывает Кравченко. — Все места отслеживаются, виден каждый уголок стадиона. Если происходит чрезвычайная, нестандартная ситуация, срабатывает высокоскоростной принтер, который распечатывает изображения высокой четкости в тех двух будочках — там сидят ФСБ и МВД. Безопасность обеспечивается на высочайшем уровне.

Жаль, конечно, что это всевидящее око может не может работать на опережение — например, хватать за шкирку тех, у кого закружится голова на высоте птичьего полета на трибуне за воротами.

Дмитрий ЗЕЛЕНОВ

из Сочи.