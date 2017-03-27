Самый экстремальный стадион ЧМ-2018!
Главная арена сочинской Олимпиады проделала большой путь, чтобы на ней можно было играть в футбол. Играть можно, но смотреть — пока еще не везде.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Во время зимних Игр стадион сравнивали не то с ракушкой, не то со снежной вершиной. Изящная округлость, плавные линии и белая отделка делали уместными обе аналогии. Но футбол внес в гармонию некоторый дисбаланс —
К двум боковым трибунам за воротами пристроили крутые ярусы, с верхних рядов которых, кажется, можно разглядеть турецкий берег. Футбольное поле оттуда кажется
— Сделано все крепко, на совесть, в строгом соответствии со строительными нормами РФ и требованиями ФИФА, — успокаивает побелевшую публику, прибывшую на экскурсию, руководитель «Фишта» Олег Кравченко. — Но билеты сюда продавать пока не будем, потому что решили еще усилить безопасность. Такие у нас строительные нормы. Не волнуйтесь, перила сделаем выше. Попасть туда пока никак нельзя.
— Зачем же тогда построили?
— Будем использовать трибуну по назначению на Кубке конфедераций. После доработки. Хотя делегатам ФИФА все понравилось.
— Но там страшно!
— Уже жалею, что я вам эту трибуну показал!
Трибуны, которые вызвали столько эмоций, могут принять четыре тысячи зрителей. Всего же вместительность «Фишта» составляет 43 700 мест. Как вы уже поняли, экстремальные сектора сегодня будут пустовать. К Кубку конфедераций щели должны заделать и установить всюду дополнительные перила. Возможно, наверху станет комфортнее. А уже после чемпионата мира конструкции, вероятно, демонтируют.
— Я бы эти «уши» отрезал и разобрал, — говорит Кравченко. —
Если забыть о злосчастных «ушах», то в целом «Фишт» произвел приятное впечатление — особенно, потрясающего качества газон арены. Конечно, поле еще проверят в боевых условиях, но внешне оно выглядит идеально. Агроном продолжал изучать травинки и колдовать над дерном вплоть до вчерашнего вечера.
Сложность реконструкции заключалась в том, что многое предстояло переделать, а не построить заново. Внедрение новых технологий и дополнительных помещений в уже имеющуюся базу — задача серьезная. Как говорят сотрудники «Фишта», решить ее было труднее всего.
Гордость администрации стадиона — внутренняя начинка, скрытая от посторонних глаз. Сам «Фишт» глазами и ушами оснащен по полной программе. Если во время Олимпиады на стадионе работало несколько сотен камер, и это считалось много, то сейчас арена оснащена 2023 видеосистемами различного назначения.
— Мы стоим, а вон в том помещении, где написано «Добро пожаловать в Сочи», сейчас находятся специальные люди, которые нас прекрасно видят, — с азартом рассказывает Кравченко. — Все места отслеживаются, виден каждый уголок стадиона. Если происходит чрезвычайная, нестандартная ситуация, срабатывает высокоскоростной принтер, который распечатывает изображения высокой четкости в тех двух будочках — там сидят ФСБ и МВД. Безопасность обеспечивается на высочайшем уровне.
Жаль, конечно, что это всевидящее око может не может работать на опережение — например, хватать за шкирку тех, у кого закружится голова на высоте птичьего полета на трибуне за воротами.
Дмитрий ЗЕЛЕНОВ
из Сочи.
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