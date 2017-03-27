Капитан Португалия

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Один из самых успешных футболистов последнего десятилетия оформил дубль в матче с Венгрией и преодолел отметку в 70 голов за сборную Португалии. Криштиану показал, что является ключевым игроком национальной команды не только в завершающей фазе атаки, но и одним из основных координаторов конструктивной фазы.

При игре в позиции номинального форварда Роналду совершал большое число перемещений к левому флангу или центральной линии. Нападающий таким образом регулярно уходил от опеки для приема мяча во второй трети поля и осуществлял координацию атаки уже непосредственно из зоны соперника. За матч он отдал 43 передачи с общей точностью 77%. Его качественные действия в подыгрыше позволяли партнерам использовать открывания в разреженных смежных зонах. Так, в первой голевой атаке Португалии Криштиану отдал предголевой пас на Рафаэла Геррейру.

Большое число перемещений в глубину поля не помешало форварду самому выходить на ударные позиции. Опасны были его смещения под удар из левого квадрата (100% успешных обводок) и открывания на периметре штрафной площади вторым темпом. За матч нападающий нанес 8 ударов по воротам соперников. Один из его фирменных ударов со штрафного установил окончательный счет.

Аналитический отдел InStat.