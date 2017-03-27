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27 марта 2017, 18:37 | Футбол: Чемпионат мира | Спорт-Экспресс

Капитан Португалия

Героем прошедшей недели стал лучший футболист мира прошлого сезона — Криштиану Роналду.

Героем прошедшей недели стал лучший футболист мира прошлого сезона — <span class=error>Криштиану</span> <span class=error>Роналду</span>. Увеличить
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Один из самых успешных футболистов последнего десятилетия оформил дубль в матче с Венгрией и преодолел отметку в 70 голов за сборную Португалии. Криштиану показал, что является ключевым игроком национальной команды не только в завершающей фазе атаки, но и одним из основных координаторов конструктивной фазы.

При игре в позиции номинального форварда Роналду совершал большое число перемещений к левому флангу или центральной линии. Нападающий таким образом регулярно уходил от опеки для приема мяча во второй трети поля и осуществлял координацию атаки уже непосредственно из зоны соперника. За матч он отдал 43 передачи с общей точностью 77%. Его качественные действия в подыгрыше позволяли партнерам использовать открывания в разреженных смежных зонах. Так, в первой голевой атаке Португалии Криштиану отдал предголевой пас на Рафаэла Геррейру.

Большое число перемещений в глубину поля не помешало форварду самому выходить на ударные позиции. Опасны были его смещения под удар из левого квадрата (100% успешных обводок) и открывания на периметре штрафной площади вторым темпом. За матч нападающий нанес 8 ударов по воротам соперников. Один из его фирменных ударов со штрафного установил окончательный счет.

Аналитический отдел InStat.

25.03.2017 22:45 Зрители 57816 Отборочный турнир: Группа B Estadio da Luz
Португалия 3:0 Венгрия
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Фернанду Сантуш Бернд Шторк
Голы
32′ Андре Силва  
36′ Криштиану Роналду  
65′ Криштиану Роналду  
Составы
Руй Патрисиу  
Рафаэл Геррейру  
Жозе Фонти  
Пепе  
Седрик Суариш  
Виллиам Карвалью  
Рикарду Куарежма  
Криштиану Роналду (к)  
83′ Жоау Мариу  
Жоау Моутинью  
86′ Андре Гомиш  
Луиш Мигел Пиззи  
67′ Андре Силва  
Бернарду Силва  
  Петер Гулачи
  Паулу Винисиус
  Тамаш Кадар 83′
  Михай Корхут
  Барнабаш Беше
  Балаж Джуджак (к) 61′
  Адам Надь
  Адам Солои
  Адам Ланг 45′
  Герге Ловренчич
  Адам Дьюрчо 69′
  Жольт Кальмар
  Золтан Геро 85′ 76′
  Адам Пинтер
Статистика
0 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
15 Удары (всего) 6
5 Удары в створ 1
5 Угловые 0
12 Фолы 12
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Шимон Марчиняк (Польша)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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