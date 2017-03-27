Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-worldcup/29219999/
27 марта 2017, 18:40 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

Путин призвал Росгвардию обеспечить безопасность на ЧМ-2018 по футболу

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин призвал Росгвардию обеспечить безопасность на чемпионате мира по футболу 2018 года.

«Значительных усилий потребует работа по обеспечению безопасности на предстоящем чемпионате мира по футболу и Кубке конфедераций», — сказал глава государства на встрече с руководством ведомства. Он попросил Росгвардию «обратить на это особое внимание».

Путин отметил, что становление Росгвардии идет ритмично и по плану. «Становление нового федерального органа проходит по плану. Хочу вас за это поблагодарить. Работа идет ритмично, с должным темпом и качеством», — сказал российский лидер.

При этом Путин потребовал постоянно держать эту работу на контроле. «Очень рассчитываю на ваш профессионализм, на умение работать и нацеленность на конечный результат в интересах граждан РФ», — добавил глава государства.

Путин поздравил собравшихся с их профессиональным праздником — Днем войск Национальной гвардии.

Главком Росгвардии Виктор Золотов доложил президенту о ходе формирования структуры Росгвардии. По его словам, особое внимание сосредоточено на формировании ведомственного спецназа. Он заверил Путина, что все поставленные задачи Росгвардия будет выполнять в срок.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Чемпионата мира

Капитан Португалия

Капитан Португалия

Героем прошедшей недели стал лучший футболист мира прошлого сезона — Криштиану Роналду.
Еще 7 новостей  Все новости
27 марта

Илюмжинов обратился с официальным письмом к шахматным федерациям с опровержением отставки

Хоккеист СКА Дацюк перенес операцию и пропустит остаток сезона в КХЛ

Вратарь клуба НХЛ "Коламбус" Бобровский номинирован на "Билл Мастертон Трофи"