Путин призвал Росгвардию обеспечить безопасность на ЧМ-2018 по футболу

«Значительных усилий потребует работа по обеспечению безопасности на предстоящем чемпионате мира по футболу и Кубке конфедераций», — сказал глава государства на встрече с руководством ведомства. Он попросил Росгвардию «обратить на это особое внимание».

Путин отметил, что становление Росгвардии идет ритмично и по плану. «Становление нового федерального органа проходит по плану. Хочу вас за это поблагодарить. Работа идет ритмично, с должным темпом и качеством», — сказал российский лидер.

При этом Путин потребовал постоянно держать эту работу на контроле. «Очень рассчитываю на ваш профессионализм, на умение работать и нацеленность на конечный результат в интересах граждан РФ», — добавил глава государства.

Путин поздравил собравшихся с их профессиональным праздником — Днем войск Национальной гвардии.

Главком Росгвардии Виктор Золотов доложил президенту о ходе формирования структуры Росгвардии. По его словам, особое внимание сосредоточено на формировании ведомственного спецназа. Он заверил Путина, что все поставленные задачи Росгвардия будет выполнять в срок.