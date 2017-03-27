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27 марта 2017, 17:11 | Футбол: Чемпионат мира | Sports.kz

Члена сборной Казахстана по футболу забыли в Ереване

Сборная Казахстана по футболу после матча с Арменией отправилась в аэропорт без своего пресс-атташе Ербола Каирова.

Сборная Казахстана по футболу после матча с Арменией отправилась в аэропорт без своего <nobr>пресс-атташе</nobr> <span class=error>Ербола</span> <span class=error>Каирова</span>. Увеличить
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Неприятности сборной Казахстана продолжились в Армении и после поражения на отборочном туре чемпионата мира 2018 года.

Первым инцидентом был самолет с казахстанскими футболистами, который ночью совершил экстренную посадку, вернувшись в ереванский аэропорт «Звартноц». Представителям команды пришлось больше часа ждать повторного вылета, они были размещены в гостинице.

Второй случился, когда корреспонденты Sputnik Армения прибыли в отель, чтобы выяснить подробности ночного инцидента. Большая часть команды в этот момент находилась у входа в здание, а Каиров был в фойе.

Когда Каиров начал рассказывать об обстоятельствах произошедшего, менеджер гостиницы с удивлением обратился к нему: «Вы еще здесь?! Автобус только что уехал». Журналисты и пресс-атташе вышли из гостиницы, когда автобус уже скрылся из виду, направляясь в аэропорт. Каирову пришлось добираться до воздушной гавани самостоятельно.

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