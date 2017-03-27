Азат Нургалиев: От лица сборной Казахстана хочу принести извинения нашим болельщикам

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Игра отборочного цикла чемпионата мира-2018 проходила в Ереване 26 марта и завершилась со счетом 2:0. Оба гола сборная Казахстана пропустила после удаления защитника Сергея Малого.

По словам Нургалиева, даже после удаления команда продолжала играть в свой футбол, а к поражению привели ошибки в обороне.

— Матч хорошо начался для нас. Команда полностью контролировала ход поединка. Парни не жалели себя и отдавали все силы ради победы, однако затем случилось это удаление. Тем не менее, мы рук не опустили и продолжали играть, хотя, конечно, это было очень тяжело. Допустили ошибки в обороне, которые и сказались на результате матча. Пропустили первый гол, а затем — второй.

Пользуясь случаем, от лица команды хочу принести извинения нашим болельщикам. В следующих играх национальная команда постарается одержать победу, — сказал Нургалиев.

— Стало известно, что самолет, на котором сборная полетела из Еревана в Астану, совершил экстренную посадку в аэропорту столицы Армении из-за технических проблем. Как игроки пережили этот непростой момент?

— Конечно, это очень неприятно, особенно понимая, что родные и близкие переживают за нас, находясь вдалеке. Однако сейчас все хорошо и сегодня мы планируем улететь в Казахстан на другом самолёте.

После пяти туров сборная Казахстана с двумя очками занимает последнее, шестое, место в группе. Следующий матч в квалификации ЧМ-2018 команда Александра Бородюка проведет 10 июня, когда дома примет Данию.