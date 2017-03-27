«В Голландии сейчас невозможен «Аякс"-95». Почему провалилась команда Данни Блинда

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Скаут лондонского «Арсенала» по странам Бенилюкса — о крушении сборной Голландии Блинд выпустил мальчишку и лишился работы.

Павел Кучеров уже довольно давно живет в Голландии, внимательно следит за футболом этой страны — в общем, его оценкам можно доверять.

— Почему Блинд провалился?

— Проблема тянется еще с ЧМ-2014, где Луи ван Гал с не самой звездной командой в истории сборной Голландии добился хорошего результата. Потом ее принял Гус Хиддинк, и как задумывалось, Блинд должен был возглавить команду только после ЧМ-2018. Но в итоге голландцы не попали на Euro-2016, а теперь у них серьезные проблемы в отборе ЧМ-2018. Хиддинка нет, нет теперь и Блинда… Но дело не в тренерах. Голландский футбол переживает непростые времена — мало талантов.

— Но в последнем матче, с Болгарией, на позиции центрального защитника вышел Маттайс де Лигт — пацану 17 лет!

— И вышел он не потому, что сверхталантлив и сейчас соответствует уровню сборной. У команды проблемы с центром обороны, с вратарем, потому и происходят такие вещи. В Голландии считают, что в «Аяксе» выросло новое талантливое поколение, которому надо доверять. В итоге мальчишки получают шансы — как видим, даже на уровне сборной страны. В центре обороны вообще сложилась странная ситуация, где нет ни одного опытного футболиста. С болгарами появился молодой Мартинс Инди, им самим надо еще руководить. И его, левоногого, поставили на позицию правого центрального защитника, а на месте левого центрального вышел де Лигт, тоже с левой ногой. Два левоногих центральных защитника, один из которых молодой, а второй 17-летний дебютант. Начали нервничать, пошли ошибки из-за выбора позиции. Плюс просто не хватает мощи и скорости. Понятно, что голландский стиль — рисковать и доверять молодым. Но когда ты доверяешь молодому ключевую позицию, получается, как с болгарами. Первый пропущенный гол — вина де Лигта, которого заменили в перерыве.

— Почему у голландцев сейчас слабое поколение?

— Чемпионат финансово ослаб, упал уровень. Слишком много юных игроков, мало качества. Молодые просто не готовы даже на клубном уровне, не говоря о сборной. Им не у кого учиться. Те, кто постарше, уехали в другие лиги на большие контракты. Невозможно представить себе пример «Аякс» 1995 года или ПСВ нулевых годов, где были и опытные, и молодые. Тогда финансовый разрыв между голландской и другими европейскими лигами не был столь огромен! Нынешний «Аякс» — это хорошая молодая команда, которая может удивить, но стабильностью не отличается. Клубы просто не в состоянии приобретать качественных опытных футболистов, которые бы привнесли стабильность и помогли развиваться молодым. Юные голландцы уезжают в Европу и не могут там конкурировать. В результате, кроме Роббена, у сборной нет игроков из топ-клубов, тем более, в статусе лидера. Есть просто хорошие футболисты из хороших клубов.

— Как на этом фоне смотрится наш Промес?

— В России, в «Спартаке», он проявляет себя по-другому. Там он лидер, в сборной же до этого статуса далеко.

— Но вот этот финансовый разрыв можно закрыть за счет иностранцев?

— Не все так просто. Установлен определенный минимум по годовой зарплате для иностранцев не из ЕС. Игроку возраста до 21 года надо платить, если не ошибаюсь, около 150 тысяч евро в год. И далее эти финансовые и временные параметры повышаются. В результате хороших иностранцев может взять только большая тройка клубов. Остальные делают ставку на местных футболистов. По сути, в чемпионате играют иностранцы среднего уровня плюс своя молодежь. Однако и она стремится уехать как можно раньше. Но это не касается только голландцев.

Практически любой большой талант вымывается топ-клубами. Юный норвежец Эдегор полтора года назад оценивался как новый Криштиану или Месси. Парень поехал в «Реал», но после полутора лет пребывания там был отдан в аренду в «Херенвен». Туда бы ему и поехать изначально, но деньги сыграли свою роль. В итоге в «Херенвене» норвежец первое время не проходил в основной состав! И второй пример — «Аякс» купил зимой молодого бразильца, форварда сборной возраста до 21 года. Заплатил плюс-минус 12 миллионов евро. Но пока парень не играет в основном составе, и непонятно, когда это произойдет. Веду к тому, что деньги в футбол не играют, молодым сверхталантам просто не дают развиваться, усаживая деньгами на лавку.

— Кто теперь возглавит сборную Голландии?

— Есть надежда, что ван Гал. Еще не все потеряно, а Луи тренер с амбициями, у него есть шансы, чтобы попасть с этой командой на чемпионат мира. Поговаривают о Франке де Буре, Фреде Рюттене.

— В России нынешнее поколение сборной потерянным — из-за лимита главным образом. Согласны?