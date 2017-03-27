«В Голландии сейчас невозможен «Аякс"-95». Почему провалилась команда Данни Блинда
Что происходит с Голландией.
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Скаут лондонского «Арсенала» по странам Бенилюкса — о крушении сборной Голландии Блинд выпустил мальчишку и лишился работы.
Павел Кучеров уже довольно давно живет в Голландии, внимательно следит за футболом этой страны — в общем, его оценкам можно доверять.
— Почему Блинд провалился?
— Проблема тянется еще с ЧМ-2014, где Луи ван Гал с не самой звездной командой в истории сборной Голландии добился хорошего результата. Потом ее принял Гус Хиддинк, и как задумывалось, Блинд должен был возглавить команду только после ЧМ-2018. Но в итоге голландцы не попали на Euro-2016, а теперь у них серьезные проблемы в отборе ЧМ-2018. Хиддинка нет, нет теперь и Блинда… Но дело не в тренерах. Голландский футбол переживает непростые времена — мало талантов.
— Но в последнем матче, с Болгарией, на позиции центрального защитника вышел Маттайс де Лигт — пацану 17 лет!
— И вышел он не потому, что сверхталантлив и сейчас соответствует уровню сборной. У команды проблемы с центром обороны, с вратарем, потому и происходят такие вещи. В Голландии считают, что в «Аяксе» выросло новое талантливое поколение, которому надо доверять. В итоге мальчишки получают шансы — как видим, даже на уровне сборной страны. В центре обороны вообще сложилась странная ситуация, где нет ни одного опытного футболиста. С болгарами появился молодой Мартинс Инди, им самим надо еще руководить. И его, левоногого, поставили на позицию правого центрального защитника, а на месте левого центрального вышел де Лигт, тоже с левой ногой. Два левоногих центральных защитника, один из которых молодой, а второй 17-летний дебютант. Начали нервничать, пошли ошибки
— Почему у голландцев сейчас слабое поколение?
— Чемпионат финансово ослаб, упал уровень. Слишком много юных игроков, мало качества. Молодые просто не готовы даже на клубном уровне, не говоря о сборной. Им не у кого учиться. Те, кто постарше, уехали в другие лиги на большие контракты. Невозможно представить себе пример «Аякс» 1995 года или ПСВ нулевых годов, где были и опытные, и молодые. Тогда финансовый разрыв между голландской и другими европейскими лигами не был столь огромен! Нынешний «Аякс» — это хорошая молодая команда, которая может удивить, но стабильностью не отличается. Клубы просто не в состоянии приобретать качественных опытных футболистов, которые бы привнесли стабильность и помогли развиваться молодым. Юные голландцы уезжают в Европу и не могут там конкурировать. В результате, кроме Роббена, у сборной нет игроков из
— Как на этом фоне смотрится наш Промес?
— В России, в «Спартаке», он проявляет себя
— Но вот этот финансовый разрыв можно закрыть за счет иностранцев?
— Не все так просто. Установлен определенный минимум по годовой зарплате для иностранцев не из ЕС. Игроку возраста до 21 года надо платить, если не ошибаюсь, около 150 тысяч евро в год. И далее эти финансовые и временные параметры повышаются. В результате хороших иностранцев может взять только большая тройка клубов. Остальные делают ставку на местных футболистов. По сути, в чемпионате играют иностранцы среднего уровня плюс своя молодежь. Однако и она стремится уехать как можно раньше. Но это не касается только голландцев.
Практически любой большой талант вымывается
— Кто теперь возглавит сборную Голландии?
— Есть надежда, что ван Гал. Еще не все потеряно, а Луи тренер с амбициями, у него есть шансы, чтобы попасть с этой командой на чемпионат мира. Поговаривают о Франке де Буре, Фреде Рюттене.
— В России нынешнее поколение сборной потерянным —
— На сто процентов. Выбор игроков для сборной очень бедный, несмотря на лимит. Есть две ситуации — в сильном, конкурентном чемпионате выступают только 30% россиян. И наоборот — чемпионат слабый, но на поле выходят 70% россиян. Что лучше для сборной? Ответ,
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