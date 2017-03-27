Буффон дослужился до тысячника

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Буффон провел 1000-й матч в карьере.

Для вратаря сборной Италии и туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона матч пятого тура квалификационного раунда чемпионата мира — 2018 против Албании (2:0) стал 1000-м в карьере. В активе 39-летнего голкипера 612 игр в майке «старой синьоры», 220 — в составе «Пармы» и 168 — за «скуадру адзурру».

Кроме того, великий голкипер стал рекордсменом по количеству матчей за национальную команду среди всех европейских игроков, опередив испанца Икера Касильяса и латвийца Виталия Астафьева (по 167 матчей).

В мире лидером по данному показателю является египтянин Ахмед Хассан, сыгравший за сборную в 184 матчах.

«Вы были поистине невероятны. Спасибо всем. Постараюсь быть готовым отпраздновать 2000 матчей», — пошутил Буффон на своей странице в твиттере после окончания встречи.

Фанаты прервали матч Италия — Албания.

Присутствовавшим на этой игре болельщикам она скорее всего запомнится по иной причине. Во втором тайме болельщики гостей стали жечь на своем секторе пиротехнику и бросать на поле файеры. Из-за того, что поле заволокло дымом, судье Славко Винчичу из Словении пришлось даже приостановить встречу.

Несколько албанских игроков постарались успокоить разбушевавшихся фанатов, а итальянцы предпочли поскорее отправиться в раздевалку. Через восемь минут игра была возобновлена.

Лено дебютировал за Германию в официальном матче.

Если у Буффона в составе сборной более полутора сотен матчей, то для вратаря «Байера» Бернда Лено прошедший тур стал лишь первым, когда он появился в составе бундестим в официальном матче.

Сборная Германии выдала лучший старт в квалификации к ЧМ в своей истории.

Команда Йоахима Лева не в полной мере реализовала в Баку свой потенциал (4:1), но тем не менее одержала крупную победу, выдав таким образом лучший старт отборочной кампании к ЧМ в своей истории.

Немцы выиграли все пять стартовых встреч с общей разницей забитых и пропущенных мячей: 20−1 (+19). Ранее лучшим результатом были пять побед подряд в отборе к ЧМ-1982, но разница мячей тогда была хуже, «всего» +16.

Андорра набрала первое очко за более чем 11 лет.

Для сборной Андорры матч против Фарерских островов стал историческим, ведь ей удалось не проиграть, чего не случалось в официальных матчах более 11 лет. Встреча завершилась нулевой ничьей. Команды доигрывали встречу в неравных составах — за второе предупреждение на 74-й минуте с поля был удален полузащитник островитян Йоан Эдмундссон.

До ничьей с Фарерами андоррцы проиграли 58 матчей кряду. В последний раз им удавалось избежать поражения в сентябре 2005 года — сборная Финляндии не смогла найти ключ к воротам аутсайдера (0:0).

Сборная Голландии проиграла болгарам и лишилась Блинда.

Голландцы из рук вон плохо стартовали в отборочной кампании, выиграв всего две встречи из пяти. И после поражения от Болгарии, в результате которого «оранжевые» опустились на четвертую строчку в турнирной таблице группы А, у руководства местной федерации футбола лопнуло терпение, и главный тренер Данни Блинд был отправлен в отставку.

«Мы были на правильном пути. Поражение от Болгарии — моя вина. Жаль, что все закончилось именно так»,

— передает слова Блинда пресс-служба Королевского футбольного союза Нидерландов.

К чести легендарного в прошлом футболиста, он признал собственные ошибки и не стал прятаться за чужими спинами.

«Мы показали очень убогую игру, это очевидно. Не могу сказать, почему мы начали матч так плохо. Мы очень натужно создавали моменты.

Я сам виноват. Возможно, я зря выпустил в основном составе де Лигта, но это понятно уже сейчас. Он отличный защитник, а вся ответственность на мне,

— цитирует Блинда NOS.

Отца первым делом поддержал защитник голландской сборной Дэйли Блинд.

«Поработать вместе с тобой, как отец и сын, на высочайшем уровне — это мечта, ставшая явью. Ты никогда не уклонялся от ответственности и никогда не сдавался. Горжусь тобой», — написал Блинд-младший на своей странице в инстаграме.

По словам директора местной федерации футбола Жан-Поля Декоссо, новым наставником сборной может стать главный тренер «Эвертона» Рональд Куман.

«Нам нужен человек, который будет развивать голландский футбол в правильном направлении. Рональд Куман может стать этим человеком.

Но он в клубе, как и большинство тренеров, кандидатуры которых мы рассматриваем. Иностранный тренер? Мы рассматриваем все варианты, — приводит слова Декоссо Voetbal International.

Также он отметил, что не исключает возвращения в национальную команду Луи ван Гала, с которым «оранжевые» выиграли бронзовые медали ЧМ-2014. Правда, в должности советника.

Де Лигт стал самым молодым игроком сборной Голландии за последние 86 лет.

Пожалуй, одним из немногих, кто будет сожалеть об уходе Блинда, является молодой голландский защитник Матейс де Лигт, появившийся в стартовом составе в возрасте 17 лет и 225 дней. Правда, в перерыве он был заменен на 23-летнего Уэсли Худта.

Более молодой футболист выступал в оранжевой майке 86 лет назад — в 1931 году в возрасте 17 лет и 222 дней на поле вышел Маук Вебер.

Роналду стал четвертым бомбардиром Европы.

Благодаря дублю в ворота сборной Венгрии (3:0) лидер сборной Португалии Криштиану Роналду записал в актив 70-й гол в 137 матчах своей национальной команды. Благодаря этому результату он поднялся на четвертую позицию в списке лучших бомбардиров среди игроков из европейских сборных в истории.

«Я знаю, как много забиваю, но это не главное. Реальное значение имеет то, что мы победили и продолжаем борьбу за попадание на чемпионат мира.

Мы начали встречу с Венгрией робко и нерасторопно реагировали на действия соперников, но все изменилось после первого гола. Команда заиграла лучше и увереннее, пришли последующие голы. У нас хорошая команда, в которой много молодых футболистов, — заявил Роналду в эфире RTP.

В данный момент пятерка лучших бомбардиров Европы выглядит следующим образом: 1. Ференц Пушкаш (Венгрия) — 84 гола; 2. Сандор Кочиш (Венгрия) — 75; Мирослав Клозе (Германия) — 71; Криштиану Роналду (Португалия) — 70; Герд Мюллер (Германия) — 68.

Бородюк дебютировал с поражения.

Российский специалист Александр Бородюк впервые руководил сборной Казахстана в официальном матче. Его подопечные отчаянно сражались в Ереване, но, оставшись в меньшинстве после удаления Сергея Малого на 64-й минуте, в течение двух минут пропустили два мяча от Генриха Мхитаряна и Араза Озбилиза и проиграли.

«В целом до удаления наши футболисты выполняли план на игру. В принципе, во втором тайме выполнили установку, выравняли игру, начали контролировать мяч, но удаление повлияло на ход матча. Если вы смотрели чемпионаты мира и Европы, то футбол — это борьба, и каждый тренер требует от своей команды борьбы, но не знаю, как в этой ситуация судья поступил, — приводит слова Бородюка Sports.kz. — Уже сейчас об этом говорить, наверное, поздно.

Борьба есть борьба, и, на мой взгляд, второй желтой карточки там не было. Можно было дать доиграть спокойно в равных составах, и тогда футбол был бы более интересен.

А так, у меня нет претензий к ребятам — они боролись, старались, но удаление повлияло на игру.

По возвращении в Казахстан самолет с командой совершил экстренную посадку. Как рассказал пресс-атташе национальной команды Ербол Каиров, причиной послужила неисправность шасси.

«После матча с Арменией чартер должен был лететь в Актобе для дозаправки, а оттуда — в Астану.

Спустя некоторое время после того, как взлетел самолет, сработал сигнал неисправности стойки шасси. Командир принял решение вернуться в аэропорт.

В данный момент команда находится в отеле города Ереван — ждет, когда разрешится ситуация и можно будет улететь в Казахстан. Ясно одно — команда полетит другим самолетом, — передают слова Каирова Vesti.kz.

Дефо отметил возвращение в сборную Англии победным голом.

34-летний нападающий Джермейн Дефо одел майку национальной сборной впервые с осени 2013 года. И не зря доверился ему главный тренер «трех львов» Гарет Саутгейт. Именно опытный нападающий с передачи Рахима Стерлинга открыл счет в матче с Литвой на 21-й минуте.

«Да, это здорово — вернуться в состав сборной Англии. Было важно одержать победу сегодня, и нам это удалось. Мне пришлось сдерживать свои эмоции перед стартовым свистком вместе с 5-летним Брэдли Лоури.

Можете себе представить, что я чувствовал. Было здорово вернуться в национальную команду, — приводит слова Дефо BBC Sport.

Окончательный счет встречи на 66-й минуте установил Джейми Варди.

Коулман получил перелом ноги.

Защитник сборной Ирландии Шеймус Коулман получил перелом ноги в результате грубейшего подката валлийского защитника Нила Тейлора. Футболист покинул поле на носилках. Тейлор получил прямую красную карточку.