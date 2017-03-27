СМИ: Порядка 100 тысяч китайских болельщиков могут приехать в Россию на ЧМ-2018
МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Болельщики из Китая могут приобрести до 100 тысяч турпутевок на чемпионат мира по футболу 2018 года в России на общую сумму $25 млн. Об этом пишет газета South China morning post.
Исполнительный директор компании Shankai Sports, которая является эксклюзивным агентом по продажам туров на ЧМ-2018 в Китае и Тайване, Фэн Тао ожидает, что число китайских болельщиков в России будет значительно большим, чем на ЧМ-2014 в Бразилии (пять тысяч человек).
«На дорогу из Китая до Бразилии приходилось тратить от 25 часов, тогда как прямой перелет в Москву или
Компания продает пакетные туры на чемпионат мира по цене от $850.
Сборная Китая занимает пятое место в группе А азиатской зоны отборочного раунда чемпионата мира и имеет минимальные шансы на выход в финальный раунд, матчи которого пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.
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