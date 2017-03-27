СМИ: Порядка 100 тысяч китайских болельщиков могут приехать в Россию на ЧМ-2018

Исполнительный директор компании Shankai Sports, которая является эксклюзивным агентом по продажам туров на ЧМ-2018 в Китае и Тайване, Фэн Тао ожидает, что число китайских болельщиков в России будет значительно большим, чем на ЧМ-2014 в Бразилии (пять тысяч человек).

«На дорогу из Китая до Бразилии приходилось тратить от 25 часов, тогда как прямой перелет в Москву или Санкт-Петербург не займет много времени. К тому же исторически отношения между Китаем и Россией являются хорошими, и это будет способствовать желанию китайцев посетить чемпионат мира, — сказал Фэн Тао. — Все больше китайцев хочет посмотреть чемпионат мира вживую. И если квоты нам позволят, мы готовы продать до 100 тысяч путевок на чемпионат мира в России».

Компания продает пакетные туры на чемпионат мира по цене от $850.

Сборная Китая занимает пятое место в группе А азиатской зоны отборочного раунда чемпионата мира и имеет минимальные шансы на выход в финальный раунд, матчи которого пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.