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27 марта 2017, 14:36 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

Реконструкция тренировочных баз ЧМ-2018 в Воронеже завершится в ноябре

ВОРОНЕЖ, 27 марта. /ТАСС/. Реконструкция воронежских стадионов «Локомотив» и «Чайка», которые станут тренировочными базами для команд-участниц чемпионата мира по футболу 2018 года, завершится в ноябре 2017 года. Об этом сообщает официальный портал для болельщиков ЧМ-2018 Welcome2018.com со ссылкой на главного специалиста отдела областного управления по физкультуре и спорту Алексея Сушкова.

По его словам, на ремонт арен выделено 315 млн рублей. «По техзаданию реконструкция двух стадионов в Воронеже должна быть завершена в ноябре 2017 года. На реконструкцию из федерального бюджета в прошлом году направили по 47,5 млн рублей на каждый объект. В 2017 году пришло 129 млн рублей, из бюджета области — порядка 63 млн рублей, из городского — около 29 млн», — сказал он.

На каждом их двух стадионов будут реконструированы административно-бытовой корпус и площадка с трибунами, рассчитанными на 500 человек. «Поля — натуральные, по всем требованиям ФИФА, с правильными поливочно-дренажными системами», — добавил Сушков.

На «Чайке» проектом предусмотрено создание одного футбольного поля с естественным покрытием и автоматической системой полива, второго поля — с искусственным покрытием, двухэтажного административного корпуса, беговых дорожек, паркинга. «Локомотив» останется исключительно футбольным стадионом с полем естественного покрытия, одноэтажным административно-бытовым корпусом, трибунами, ограждением, освещением.

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.
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