Реконструкция тренировочных баз ЧМ-2018 в Воронеже завершится в ноябре

По его словам, на ремонт арен выделено 315 млн рублей. «По техзаданию реконструкция двух стадионов в Воронеже должна быть завершена в ноябре 2017 года. На реконструкцию из федерального бюджета в прошлом году направили по 47,5 млн рублей на каждый объект. В 2017 году пришло 129 млн рублей, из бюджета области — порядка 63 млн рублей, из городского — около 29 млн», — сказал он.

На каждом их двух стадионов будут реконструированы административно-бытовой корпус и площадка с трибунами, рассчитанными на 500 человек. «Поля — натуральные, по всем требованиям ФИФА, с правильными поливочно-дренажными системами», — добавил Сушков.

На «Чайке» проектом предусмотрено создание одного футбольного поля с естественным покрытием и автоматической системой полива, второго поля — с искусственным покрытием, двухэтажного административного корпуса, беговых дорожек, паркинга. «Локомотив» останется исключительно футбольным стадионом с полем естественного покрытия, одноэтажным административно-бытовым корпусом, трибунами, ограждением, освещением.