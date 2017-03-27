Экватор отборочного турнира в европейской зоне ЧМ — подходящий повод прикинуть, кого из бывших соотечественников ждать летом-2018 в России.

Азия

После распада Советского Союза часть новорожденных сборных попала под юрисдикцию Азиатской конфедерации футбола. Одна из них заставила считаться с собой соседей по региону. В 2011 году команда Узбекистана пробилась в четвёрку лучших на континенте, а теперь бьётся за путёвку на ЧМ-2018.



Остальные бывшие республики СССР сошли с пробега на полпути к России. Киргизия с Таджикистаном во втором отборочном раунде (всего их три) довольствовались третьим-четвёртым местами в группе. Туркмения пропустила вперёд себя Оман с Ираном — и тоже никуда не вышла. Из не чуждых нам сборных только узбекская уверенно взяла этот барьер, одержав семь побед в восьми матчах.



На финальном этапе дюжина отборных команд Азии разбилась на две равнозначные шестёрки. По паре победителей от каждой пройдут в финальную стадию напрямую, третьи команды разыграют между собой пропуск в межконтинентальный плей-офф: АФК — КОНКАКАФ. Узбекистан по прошествии шести туров на очко отстаёт от Южной Кореи и на пять — от Ирана. Главного фаворита квалификации парни Самвела Бабаяна навестят летом, а корейцев примут напоследок дома. Пока всё идёт к тому, что этот матч приобретёт статус финального для обеих команд.



Европа

Группа A

Задорно начали новый цикл белорусы. Увы, стартовая ничья с французами так и осталась единственной доброй новостью для соседей. Дурных — выше крыши: тут и поражения от Нидерландов, Болгарии и Швеции, и прискорбная домашняя ничья с Люксембургом. Замена Александра Хацкевича на Игоря Криушенко моментального эффекта не дала: с новым тренером белорусы «сгорели» в Стокгольме (0:4) и лишились последних иллюзий на выход в финал. Наивно строить наполеоновские планы с двумя очками за круг. Меньше только у люксембуржцев.



Группа B

Успешно стартовали в отборе и латвийцы. Однако развития стартовый успех не получил. После победы в Андорре ребята Марьяна Пахаря потерпели четыре поражения кряду и завершили первый круг между Фарерами и Андоррой. Вдали от лидирующих позиций, как нетрудно догадаться.



Группа C

Неплохие шансы впервые в истории квалифицироваться на крупный турнир имеет сборная Азербайджана. Три очка от Северной Ирландии и одно от Чехии — не то отставание, которое невозможно отыграть в принципе. А достойное соперничество с чемпионами мира должно и наверняка добавит Роберту Просинечки и его подопечным энтузиазма. Не смотрите на счёт — 1:4 — безропотными тихонями азербайджанцы на фоне немцев не выглядели. Сохранив такой настрой до конца года, они могут рассчитывать на второе место. Тем более прямых конкурентов, североирландцев с чехами, примут на своей территории.



Группа D

За «почётное» пятое место ведут борьбу сборные Грузии и Молдавии. К сожалению, внутри отдельно взятой отборочной шестёрки. У одних пара очков, у других — вдвое меньше. Так что ни Лорию с Джано, ни Гацкана с Епуряну мы на ЧМ-2018 не увидим. Разве что зрителями.



Группа E

Как правильно реагировать на стартовые невзгоды, показала сборная Армении. Ни тяжёлая жеребьёвка, ни ужасный старт (три поражения кряду) не убили мечту закавказской сборной о чемпионате мира. После замены Варужана Сукиасяна на Артура Петросяна армяне провернули впечатляющий «камбек» в матче с черногорцами (3:2 после 0:2 в первом тайме) и уверенно обыграли дома Казахстан. Плотность команд в группе E настолько высока, что даже пятая команда по итогам круга может финишировать второй. А пятая — как раз Армения. Казахстан в этом секстете аутсайдер — всего два очка. Локальные успехи (ничьи с поляками, румынами) обесцениваются выездной безнадёгой.



Группа F

Неплохой старт (две ничьи и победа) заронил в души литовских болельщиков надежду на мировую премьеру. После сухих поражений в Трнаве и Лондоне оптимизма у прибалтийцев поубавилось, но причин для уныния по-прежнему нет. Если литовцам удастся по максимуму использовать фактор родных стен в матчах со словаками и шотландцами — вполне могут зацепиться за плей-офф. Серьёзным подспорьем для них обещает стать досрочная победа в группе англичан — в этом случае Гарет Саутгейт наверняка привезёт в Вильнюс экспериментальный состав.



Группа H

Первый матч в текущем отборе стал одновременно и последним для Магнуса Перссона. После «пятёрки» в Боснии и Герцеговине шведского Мистера попросили из сборной Эстонии. Сменивший его Мартин Рейн тоже не избежал провала — 1:8 в Бельгии. Но у рекордсмена сборной по числу матчей кредит доверия априори выше. Заведомо нереальных планов перед ним никто не ставит. Да и нет сегодня у эстонского футбола предпосылок к качественному рывку. В настоящее время его удел — борьба за четвёртую позицию с киприотами.



Группа I

Андрей Шевченко дважды участвовал в крупных турнирах сборных как игрок и однажды, прошлым летом во Франции, как тренер. Теперь обладатель «Золотого мяча» пытается вывести Украину в финальную стадию в качестве главного. Первое поражение в новом качестве, в прошлую пятницу в Загребе, серьёзно осложнило ему решение этой задачи. Но, учитывая богатый опыт украинцев в разнообразных плей-офф (четыре мировых, два континентальных), можно ожидать от них финишного рывка. В настоящее время от Исландии они отстают на два очка, от Хорватии — на пять.



Напомню, что лучшая из вторых команд пройдёт в финал напрямую, за компанию с победителями групп. Остальные восемь «серебряных призёров» попытают удачу в «стыках».