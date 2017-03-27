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https://sport.mail.ru/news/football-worldcup/29215829/
27 марта 2017, 13:52 | Футбол: Чемпионат мира | ИА REGNUM

К ЧМ-2018 аэропорт «Шереметьево» реконструируют

К чемпионату мира по футболу-2018 к московском аэропорту «Шереметьево» планируется провести реконструкцию. В настоящее время идет поиск организации, которая займется реконструкцией, сообщается на сайте Мосстройкомплека.

Будут построены новые <span class=error>рулежные</span> дорожки для самолетов и увеличены перроны. Увеличить
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После проведения открытого конкурса победителю необходимо будет построить новые рулежные дорожки для самолетов и увеличить часть перронов.

Максимальная цена контракта — 7,77 млрд рублей.

Победитель конкурса на проведение работ определится 26 апреля. На строительство отводится 458 дней с момента заключения госконтракта.

Напомним, реконструкция связана с планируемым увеличением пассажиропотока на время проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Как сообщало ИА REGNUM, чемпионат мира по футболу в 2018 году пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах России. Матч открытия и финал должны пройти в Москве в «Лужниках». Москва примет 12 матчей чемпионата мира по футболу 2018 года.
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Реконструкция тренировочных баз ЧМ-2018 в Воронеже завершится в ноябре

ВОРОНЕЖ, 27 марта. /ТАСС/. Реконструкция воронежских стадионов «Локомотив» и «Чайка», которые станут тренировочными базами для команд-участниц чемпионата мира по футболу 2018 года, завершится в ноябре 2017 года. Об этом сообщает официальный портал для болельщиков ЧМ-2018 Welcome2018.com со ссылкой на главного специалиста отдела областного управления по физкультуре и спорту Алексея Сушкова.
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