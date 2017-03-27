К ЧМ-2018 аэропорт «Шереметьево» реконструируют

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После проведения открытого конкурса победителю необходимо будет построить новые рулежные дорожки для самолетов и увеличить часть перронов.

Максимальная цена контракта — 7,77 млрд рублей.

Победитель конкурса на проведение работ определится 26 апреля. На строительство отводится 458 дней с момента заключения госконтракта.

Напомним, реконструкция связана с планируемым увеличением пассажиропотока на время проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Как сообщало ИА REGNUM, чемпионат мира по футболу в 2018 году пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах России. Матч открытия и финал должны пройти в Москве в «Лужниках». Москва примет 12 матчей чемпионата мира по футболу 2018 года.