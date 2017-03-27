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ЕВРОПА. ГРУППА А

Франция — 13, Швеция — 10, Болгария — 9, Голландия — 7, Белоруссия — 2, Люксембург — 1.

Вице-чемпионы Европы сделали на старте нулевую ничью в Борисове — и больше сбоев себе не позволяли.

Казалось, основным конкурентом Франции, несмотря на пропуск Euro-2016, будет Голландия, а не расставшаяся с Ибрагимовичем Швеция, однако субботняя неудача в Софии (0:2) грозит стать роковой не только для отправленного после нее в отставку Данни Блинда, но и для турнирной судьбы «оранжевых» в целом. За второе место зацепиться бы, благо во втором круге голландцы принимают у себя и Швецию, и Болгарию, которая вдруг вернулась из турнирного небытия.

На беду Промеса и его партнеров, на стадионе «Васил Левски» прорвало 27-летнего нападающего Делева, в 13 матчах за сборную голов не забивавшего, а тут разразившегося дублем. Забив два ранних гола, болгары в дальнейшем на вдохновении весьма уверенно защищались, хотя ранее пропускали то четыре раза, то три.

А в борьбе за первое место многое определит матч 9 июня Швеция — Франция.

ГРУППА В

Швейцария — 15, Португалия — 12, Венгрия — 7, Фарерские Острова — 5, Латвия — 3, Андорра — 1.

Здесь велика вероятность, что все решится в поединке Португалия — Швейцария, своего рода финале который состоится в заключительном туре 10 октября. Вопрос в том, с какими показателями подойдут к нему конкуренты. Чемпионам Европы, между прочим, безразлично, будут они к этому моменту позади, допустим, на одно очко или на три балла, как сейчас. Главное, чтобы не больше. Напомним, что в случае равенства очков, решающим критерием является разность забитых и пропущенных мячей, а она у португальцев намного лучше: 19:3 против 10:3.

Между прочим, только Швейцария и Германия до сих пор набрали сто процентов очков. Хотя команда Альпийской республики даже аутсайдеров минует со скрипом (2:1 в Андорре, 1:0 теперь в Женеве против Латвии). С Венгрией ей во втором круге, в отличие от португальцев, играть дома.

ГРУППА С

Германия — 15, Северная Ирландия — 10, Чехия — 8, Азербайджан — 7, Норвегия — 3, Сан-Марино — 0.

С победителем все ясно: это Германия. После воскресного поражения в Белфасте отпала Норвегия. Судя по всему, второе место разыграют Северная Ирландия и Чехия. При этом положение у британской команды перспективнее, поскольку на старте она сделала нулевую ничью с прямым конкурентом на выезде.

ГРУППА D

Сербия, Ирландия — 11, Уэльс, Австрия — 7, Грузия — 2, Молдавия — 1.

Дублинская нулевая ничья в пятницу не порадовала валлийцев. Ведь она у них уже четвертая. А сербская команда Славолюба Муслина и помогающего ему Сергея Гуренко тем временем добилась победы в Грузии — 3:1.

Делать прогноз в этой упорной группе с тремя участниками Euro-2016 трудно. Только в ней у лидера в активе меньше 13 очков. У трех сборных нет ни одного поражения, у Австрии их два, что не помешало догнать по очкам Уэльс.

Но бывает, что потянешь за веревочку — и у замысловатой головоломки вырисовывается решение. Может статься, многое прояснится в июне, когда сербы принимают валлийцев, а ирландцы — австрийцев. Победят хозяева — и отрыв лидеров превратится из значительного в колоссальный.

ГРУППА Е

Польша — 13, Черногория, Дания — 7, Румыния, Армения — 6, Казахстан — 2.

Гол Пищека в концовке воскресной встречи в Подгорице подтвердил комфортное положение Польши. Шесть очков преимущества перед второй командой — это даже больше, чем у немцев в группе С!

Датчане, не воплотившие в гол большое преимущество в матче с Румынией (0:0), кусают локти. В борьбу за вторую строчку неожиданно включилась Армения, на перспективах которой уже поставили крест. Закрутилось интересно. Одно «но»: пауки в банке, поедая друг друга, ведут дело к тому, что команда из этой группы может оказаться в итоге худшей среди занявших вторые места. На сегодняшний день это так.

Группа F

Англия — 13, Словакия — 9, Словения — 8, Шотландия — 7, Литва — 5, Мальта — 0.

После того, как Германия пропустила гол в Баку, Англия остается единственной сборной, ворота которой остаются «сухими». Не поражая разгромами, она спокойно движется к путевке на ЧМ-2018. Тем более, что конкуренты оступаются. Словения, вот, не дотерпела в Глазго.

Группа G

Испания, Италия — 13, Израиль — 9, Албания — 6, Македония — 3, Лихтенштейн — 0.

В этой группе финал обозначен еще четче, чем в группе B. Испания и Италия ведут заочный спор, в котором инициатива принадлежит сборной с Пиренейского полуострова. Во-первых, у нее значительно лучше разность мячей: 19:2 против 13:4, во-вторых, 2 сентября она принимает конкурента на своем поле.

Группа H

Бельгия — 13, Греция — 11, Босния — 10, Кипр, Эстония — 4, Гибралтар — 0.

Три сборных, находящихся на трех первых местах, не позволили себе не единой осечки во встречах с тремя аутсайдерами. Все решается в их мини-турнире. Сыграв в своем фирменном оборонительном стиле, Греция едва не увезла три очка из Брюсселя. Но и ничья — хороший для Эллады результат, о чем говорилось еще до игры.

Потенциально Бельгия, конечно, сильнее преследователей, да и позиция у нее лучше. Тем более, что при равенстве очков скажется ее умопомрачительная разность мячей, которая сейчас выражается формулой 22:2. Однако во втором круге «Красным дьяволам» играть на выезде и с Грецией, и с Боснией, которая, в свою очередь, обоих конкурентов принимает. Греков — уже 9 июня.

Группа I

Хорватия — 13, Исландия — 10, Украина, Турция — 8, Финляндия, Косово — 1.

Одолев в Загребе команду Андрея Шевченко, хорваты сделали важный шаг к ЧМ-2018. Но пока на горизонте у них не безоблачно. Дает о себе знать северный ветер. Уже 11 июня предстоит поездка в Рейкьявик. После нее станет понятнее, за что предстоит бороться викингам из Исландии. Пока же к соискателям путевок подтянулась Турция, так же, как это сделали в других группах вроде бы уже отсеченные Болгария, Армения, Шотландия.