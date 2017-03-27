Manchester Evening News: «Гол Мхитаряна Казахстану был намеком для Моуринью»

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«Генрих Мхитарян своим голом в ворота Казахстана подчеркнул свои намерения вернуться в стартовый состав. Это был намек. 28-летний футболист в Премьер-Лиге не выходил в стартовом составе “Манчестер Юнайтед” с 11-го февраля. Следующий свой матч сборная Армении проведет 10-го июня. Его игра может повлиять на решения главного тренера “Манчестер Юнайтед” Жозе Моуринью вернуть Мхитаряна в стартовый состав на матч против “Вест Бромвича”. Его свежесть может сыграть решающую роль в этом вопросе», — пишет портал.

Напомним, что сборная Армении победила со счетом 2:0, а Генрих Мхитарян стал автором гола.