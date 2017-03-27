Manchester Evening News: «Гол Мхитаряна Казахстану был намеком для Моуринью»
Британское издание Manchester Evening News коснулось игры хавбека сборной Армении Генриха Мхитаряна в отборочном матче чемпионата мира против сборной Казахстана.
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«Генрих Мхитарян своим голом в ворота Казахстана подчеркнул свои намерения вернуться в стартовый состав. Это был намек. 28-летний футболист в
Напомним, что сборная Армении победила со счетом 2:0, а Генрих Мхитарян стал автором гола.
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