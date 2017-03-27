Аскар Кожабергенов: Игра с Арменией была ничейная до удаления Малого

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«Одна-две позиции, может быть, были спорные. В остальном оптимальный состав вышел на матч», — начал свой комментарий Кожабергенов.

— Спорные?

— Мне кажется, в опорной зоне, где играл Тагыберген, не хватило игрока уровня Бускетса, способного нейтрализовать Мхитаряна. Равноценно заменить Тагыбергена мог, наверное, только Байжанов, так как Смаков завершил карьеру в сборной. Видите ли, Мхитарян именно с этой зоны все время атаковал и забил. В принципе, игра была равная, ничейная до удаления Малого. Вроде опытный защитник, должен был понимать, что нельзя таким образом нарушать правила на бровке, имея уже карточку. Если не успевал, надо было убирать ногу. Сейчас судьи все видят. Потом следовало перестраиваться, а в отсутствии Логвиненко было непросто это сделать.

— Как вам игра Шомко на позиции центрального защитника?

— Это не его позиция. Плюс гол Мхитаряна получили через центр. Шомко — латераль. Дмитрий должен играть слева. Справа, допустим, способен действовать Суюмбаев. Он играл там при Байсуфинове и гол забил Дании.

— Надеялись увидеть в центре обороны Дмитренко?

— Полагаю, его необходимо было выпускать сразу после удаления Малого. Не знаю, почему так долго ждали.

— Не кажется вам, что с заменами затянули?

— Пожалуй, Мужикова стоило чуть раньше выпускать, чтобы освежить игру. Но повторюсь, игра была равная. В первом тайме у Армении был только один момент, когда Мхитарян попал в штангу. У нас Тунгышбаев имел возможность забить. А так, ни они, ни мы не имели других более явных моментов. Поэтому могли наиграть на ничью.

— В пропущенных мячах есть вина вратаря?

— В первом голе Мхитарян поймал нашего вратаря на противоходе, тут больше вина защитников. Во втором случае Озбилис пробил точно в угол без шансов на спасение. Считаю, тренерский штаб не ошибся с Лория. Он это показал в начале матча, когда бросился на мяч и не позволил Казаряну забить. Покатилову, Плотникову, Бекбаеву, Отарбаеву есть чему поучиться у Лория. На сегодняшний день, Давид, несмотря на свой возраст — лучший вратарь чемпионата Казахстана.

— Впереди еще пять игр в отборочном цикле. Очки наберем?

— У нас не стоит задача по выходу из группы, а очки отобрать можно у любой сборной, как мы это сделали в играх с Польшей и Румынией. Это не зависит от тренеров, будь им Байсуфинов или Бородюк. Ведь футболисты остались те же. И все-таки будет принципиально дома выиграть у Армении. В Ереване играли в свою силу до удаления Малого. Мы пока не можем доминировать перед Арменией, но на равных играть можем. При стечении обстоятельств способны удивить. Это наш объективный уровень.

Напомним, что сборная Казахстана со счетом 0:2 уступила Армении в отборочном турнире ЧМ-2018. После пятого тура казахстанские футболисты с двумя очками занимают последнее шестое место в группе Е. Армяне — пятые, в их активе шесть очков. Следующую встречу подопечные Александра Бородюка проведут против Дании 10 июня в Казахстане.