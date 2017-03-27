Не оранжевое настроение. Как сборная Нидерландов оказалась на дне

О том, что в сборной Нидерландов кризис, стало известно не вчера. Но если вы вдруг решили на днях посмотреть встречу сборных Болгарии и Нидерландов, то наверняка могли подумать, что в плашке в верхнем левом углу экрана какая-то ошибка. Ни цветом формы, ни игрой футболисты гостей ну никак не походили на ту сборную Нидерландов, которая не так давно считалась одной из лучших на континенте.

Хотя в самих Нидерландах уже к этому привыкли. «Безволие», «безыдейность», «отсутствие скоростей» — эти слова можно встретить в каждом обзоре на страницах местной прессы после очередного провала сборной. На чемпионате мира 2014 года ван Гал выжал все соки из голландского апельсина, отказался от традиционных 4−3−3 и дотащил команду до бронзовых медалей. Многие игроки той команды ушли на повышение, многие заговорили о восходящей звезде Депая.

Футбол ЧМ-2018. Отборочные. Европа Группа A, 25.03.2017, 22:45 2:0 Болгария Нидерланды





Но, как показало время, то был лишь единичный успех. После мундиаля сборная покатилась по наклонной — Хиддинк безуспешно тасовал состав, Данни Блинд старался вдохнуть в игроков новую жизнь. Но всё без толку. Оранжевые сенсационно проскочили мимо французского Евро, а теперь рискуют не отобраться и на чемпионат мира в Россию.



В последние годы во всём голландском футболе вырисовывается не самая приглядная картина. В лестнице, по которой молодые голландские футболисты поднимались до уровня топ-клубов, провалились несколько ступеней. В клубах Эредивизии всё чаще место в основе отдаётся обстрелянным легионерам, в то время как парни из академии наблюдают за всем этим с трибун или со скамейки запасных. В поисках практики эти самые парни рано уезжают в Европу, где окончательно теряются. Возьмите хоть историю Мемфиса Депая. Случай с Промесом, который развивается в «Спартаке» планомерными шагами, единичен.



В итоге целое поколение голландских футболистов просто потерялось на просторах европейской арены. Конечно, всё это отражается и на игре национальной команды.

Тактика

Сборная Нидерландов уже не первый год имеет серьёзные проблемы в плане организации игры. Несмотря на то, что «оранжевые» достаточно владеют мячом, создать что-то путное у чужих ворот получается редко.



Нидерланды играют по традиционной схеме 4−3−3, но в данном матче Жоржиньо Вейналдум опустился чуть ниже, потому построение трансформировалось в 4−2−3−1 с Достом на острие атаки и Промесом с Роббеном по краям. Процент владения мячом составлял 31% на 69% в пользу команды Данни Блинда. Цифры, конечно, впечатляют, если бы не одно «но». Толстые стрелки показывают, что большинство передач выполняли центральные защитники — Мартинс Инди и де Лигт (17-летний парень из «Аякса», заменивший травмированных Бруму и ван Дейка), и делают их у своей штрафной площади.

Цитата Перепас между защитниками происходит в безвредной для соперника зоне, потому процент владения полностью теряет свою ценность. Что-то напоминает, правда?

Голландцы выходят из обороны в атаку двумя способами — через фланговых защитников или через Кевина Стротмана. Однако когда мяч доходит до полузащитника «Ромы», то ему не остаётся ничего другого, как отыграть назад или поперёк. И это не его вина. Кевин умеет исполнить роль глубинного плеймейкера, но ему необходимы партнёры по полузащите, которые могут протащить мяч вперёд под давлением или обыграть соперника один в один. Вейналдум и Классен делают это крайне редко. Нидерланды стараются применять зональный прессинг, но те же Вейналдум с Классеном в отборе не сильны, потому зачастую Стротману приходится отрабатывать в центре за двоих.

Здесь показателен второй гол Делева в ворота Зута в недавнем матче. Де Лигт «снимает» воздух, мяч отскакивает в опорную зону, где Вейналдум отпускает своего игрока. В итоге снаряд снова оказывается у Делева, который спокойно отправляет его в дальний угол.

Игра флангами у голландцев также не проходит. Когда мяч получают Блинд или Карсдорп, их встречают несколько оппонентов, заранее готовые перекрыть фланг. О том, как будут действовать «оранжевые», все уже давно знают заранее. В итоге обоим не остаётся ничего другого, как снова отпасовать назад. В итоге мяч ходит по U-образной траектории, с фланга, в центр, в центр с фланга. И всё это преимущественно на своей половине поля.

Тренер



Отсюда напрашиваются вопросы к главному тренеру Данни Блинду. Как так вышло? Почему сборная меняет лица на поле, но не меняет своё лицо? Почему не предпринимались даже попытки перестроиться и выйти из тактического тупика?



Увольнение Блинда — адекватная реакция на игру команду. Данни — представитель классического голландского тренерского цеха. Он не любитель резких шагов, не революционер, не экспериментатор. Голландия, переживающая кризис блеклого поколения, переживает и кризис идей. Старая генерация в лице Хиддинка, ван Гала и Адвоката уходит на пенсию, новая пока ещё не проявила себя. Много надежд возлагалось на Франка Де Бура, но его успехи в Эредивизии с «Аяксом» нивелировались еврокубковыми провалами и неудачной работой в «Интере». Есть Джованни ван Бронкхорст, который тоже часто получает свою критику. Заслуженно, получает, кстати говоря. Но именно он, человек, который умеет притягивать везение, наигрывать стандарты, использовать по назначению габаритных форвардов, для которого микроклимат в команде важнее тактических изысков, может стать для сборной тем самым спасителем.

Но это всё предположения. Пока KNVB остаётся довольствоваться тем, что есть в наличии: свободным Де Буром или никому неизвестным помощником Блинда Фредом Гримом, который будет готовить команду к следующей игре.

Вывод

Весь голландский футбол переживает острый кризис. Как идей, так и поколения. Людям, которые выводили сборную в финал чемпионата мира, уже далеко за 30, многие закончили международную карьеру. А достойных сменщиков и новых лидеров (при всём уважении к Промесу) пока так и не появилось. Вряд ли вы будете спорить, что в классе эта команда Нидерландов значительно уступает сборной образца самой себя даже пятилетней давности.



Тем не менее, здесь собраны неплохие исполнители, многие из которых выступают за солидные европейские клубы. Но кризис самой системы и нежелание отходить от традиционного голландского футбола с упором на фланги ставит команду в тупик. И эти проблемы не решить банальной сменой игроков или тренера. Оранжевый разудалый футбол уже давно выцвел. И пока непонятно, кто станет тем героем, который вновь заставит его заиграть солнечными красками.