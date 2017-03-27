Бородюк заявил, что будет работать над психологией футболистов сборной Казахстана
МОСКВА, 27 мар —
Р-Спорт. Главный тренер сборной Казахстана по футболу Александр Бородюк заявил, что будет работать над психологией игроков своей команды, чтобы в дальнейших матчах они проявляли свое мастерство.
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Казахстанцы в воскресенье на выезде уступили со счетом 0:2 сборной Армении в рамках европейского отборочного турнира чемпионата мира 2018 года. Гости заканчивали матч в меньшинстве после удаления Сергея Малого на 64-й минуте за вторую желтую карточку. После пяти проведенных игр сборная Казахстана идет на последнем шестом месте в группе E, набрав 2 очка.
«Вы знаете, прежде всего нужно делать правильные выводы из любого поражения. Уверенность, конечно же, придет в том случае, когда команда начнет побеждать. Нам нужно в ближайшем домашнем матче с Данией обязательно выигрывать. Если игроки будут себя показывать на клубном уровне в еврокубках, то у них появится уверенность. Мы также будем стараться работать над психологией игроков. Это необходимо, чтобы в дальнейших играх они проявляли свое мастерство», — сказал Бородюк, слова которого приводятся на сайте Федерации футбола Казахстана.
В ближайшем матче отборочного цикла ЧМ-2018 команда Бородюка 10 июня примет сборную Дании.
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