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27 марта 2017, 9:10 | Футбол: Чемпионат мира | Vesti.kz

В сборной Казахстана прокомментировали инцидент с самолетом в Армении

Медиа-офицер национальной сборной Казахстана по футболу Ербол Каиров в беседе с корреспондентом Vesti.kz раскрыл подробности инцидента, произошедшего во время возвращения команды после матча отбора к ЧМ-2018 против сборной Армении.

Накануне сборная Казахстана проиграла Армении в рамках отбора на ЧМ-2018. Увеличить
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— После матча с Арменией чартер должен был лететь в Актобе для дозаправки, а оттуда — в Астану. Спустя некоторое время после того, как взлетел самолет, сработал сигнал неисправности стойки шасси. Командир принял решение вернуться в аэропорт. В данный момент команда находится в отеле города Ереван — ждет, когда разрешится ситуация и можно будет улететь в Казахстан. Ясно одно — команда полетит другим самолетом, — отметил Каиров.

— А как футболисты сборной Казахстана отреагировали на такой инцидент?

— Конечно, настроения это не добавило. Эмоции остались на футбольном поле, поэтому игроки выглядели уставшими. Но, в целом, они с пониманием отнеслись к этой ситуации.

Напомним, что самолет сборной Казахстана вынужденно сел в Ереване, откуда и взлетел, отправившись в Астану. Это произошло после матча с командой Армении, в котором сборная Казахстана проиграла со счетом 0:2.

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