Футболисту сборной Армении потребуется операция после столкновения с Давидом Лория

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Казарян травмировался уже на второй минуте игры после столкновения с голкипером казахстанцев Давидом Лория. В итоге хавбек покинул поле на носилках.

Футболист сразу был доставлен в больницу, где ему диагностировали разрыв крестообразных связок колена, сообщает sport.news.am.

Сама встреча, прошедшая 26 марта в Ереване, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Казахстанцы доигрывали матч в меньшинстве.

Добавим, что самолет с футболистами сборной Казахстана вынужденно сел в Ереване. После смены чартерного самолета планируется вылет обратно в Казахстан.