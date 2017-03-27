Футболисту сборной Армении потребуется операция после столкновения с Давидом Лория
Полузащитнику сборной Армении по футболу и португальского «Маритиму» Геворгу Казаряну потребуется операция
из-за травмы в матче с Казахстаном в рамках отборочного турнира к чемпионату мира-2018.
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Видимо, что-то случилось...
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Казарян травмировался уже на второй минуте игры после столкновения с голкипером казахстанцев Давидом Лория. В итоге хавбек покинул поле на носилках.
Футболист сразу был доставлен в больницу, где ему диагностировали разрыв крестообразных связок колена, сообщает sport.news.am.
Сама встреча, прошедшая 26 марта в Ереване, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Казахстанцы доигрывали матч в меньшинстве.
Добавим, что самолет с футболистами сборной Казахстана вынужденно сел в Ереване. После смены чартерного самолета планируется вылет обратно в Казахстан.
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