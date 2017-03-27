Самолет с футболистами сборной Казахстана вынужденно сел в Ереване
Самолет с футболистами сборной Казахстана вынужденно сел в Ереване, сообщает корреспондент Vesti.kz.
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Видимо, что-то случилось...
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Об этом в своем твиттере написал
«Командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт. После смены чартерного самолета планируется вылет обратно в Казахстан.
Самолет сборной Казахстана вынужденно сел в Ереване, откуда и взлетал. Причина — неисправновсть шасси — говорится в сообщений.
Напомним, что 26 марта в Ереване сборная Казахстана в отборочном матче к чемпионату мира-2018 уступила сборной Армении со счетом — 0:2.
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