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27 марта 2017, 8:53 | Футбол: Чемпионат мира | Vesti.kz

Самолет с футболистами сборной Казахстана вынужденно сел в Ереване

Самолет с футболистами сборной Казахстана вынужденно сел в Ереване, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Накануне в этом городе подопечные Бородюка уступили Армении в рамках отбора на ЧМ-2018. Увеличить
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Об этом в своем твиттере написал медиа-офицер сборной Ербол Каиров.

«Командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт. После смены чартерного самолета планируется вылет обратно в Казахстан.

Самолет сборной Казахстана вынужденно сел в Ереване, откуда и взлетал. Причина — неисправновсть шасси — говорится в сообщений.

Напомним, что 26 марта в Ереване сборная Казахстана в отборочном матче к чемпионату мира-2018 уступила сборной Армении со счетом — 0:2.

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