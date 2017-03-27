Генрих Мхитарян: Я не могу всегда вести Армению за собой

По его словам, команда хорошо отыграла в первом тайме.

— Я не могу всегда вести команду за собой, парни должны брать на себя ответственность и заменять меня, — приводит Sputnik слова Мхитаряна. — Команда неплохо сыграла в первом тайме, но не использовала голевые моменты. Во втором плане получилась обратная картина, но потом удалось забить гол, что было самым важным.