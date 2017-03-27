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27 марта 2017, 1:49 | Футбол: Чемпионат мира | Спорт-Экспресс

Генрих Мхитарян: Я не могу всегда вести Армению за собой

Полузащитник сборной Армении Генрих Мхитарян после матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Казахстана (2:0) отметил, что его партнеры должны брать ответственность на себя.

По его словам, команда хорошо отыграла в первом тайме.

— Я не могу всегда вести команду за собой, парни должны брать на себя ответственность и заменять меня, — приводит Sputnik слова Мхитаряна. — Команда неплохо сыграла в первом тайме, но не использовала голевые моменты. Во втором плане получилась обратная картина, но потом удалось забить гол, что было самым важным.

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