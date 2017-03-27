Шестая сухая победа англичан и очередной гол Левандовски

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НЕМЕЦКИЙ РЕКОРД И НОВЫЙ ЛИДЕР ЧЕХОВ

Группа С. Азербайджан — Германия — 1:4 (Назаров, 31 — Шюррле, 19, 81. Мюллер, 36. Гомес, 45). Сан-Марино — Чехия — 0:6 (Барак, 17, 24. Дарида, 19, 77, с пенальти. Гебреселассие, 26. Крменчик, 43). Северная Ирландия — Норвегия — 2:0 (Уорд, 2. Вашингтон, 33).

Главными героями воскресенья в группе C ожидаемо стали немцы. Команда Йоахима Лева не просто добыла победу в Баку, а установила национальный рекорд. Германии и раньше доводилось стартовать в квалификации ЧМ с пяти побед подряд, но сделать это с убийственной разницей мячей 20:1 им удалось впервые.

Не обошлось и без личных достижений — Марио Гомес забил 30-й гол за сборную, Томас Мюллер набрал девятое очко в отборочном цикле по системе «гол+пас», а Андреа Шюррле впервые с 2015 года попал в стартовый состав «манншафт» и сразу же отметился дублем (особенно хорош был второй гол хлестким ударом под перекладину) и результативной передачей. Правда главное достижение немцам все-таки не покорилось — азербайджанец Дмитрий Назаров прервал их сухую серию, которая тянулась аж с полуфинала Euro-2016.

Чехи ожидаемо разгромили Сан-Марино на выезде, а главным героем поединка стал 22-летний полузащитник «Славии» Антонин Барак. На его счету уже три гола за сборную в двух матчах.

Правда даже этот успех не позволил чехам угнаться за Северной Ирландией. Подопечные Майкла О’Нила в этом отборочном цикле пропускали только от немцев. Для всех остальных на их воротах висит здоровенный замок. Не сумел подобрать ключей к нему и Ларс Лагербак. Уорд и Вашингтон еще в первом тайме забили по голу в ворота Ярстейна и испортили творцу исландского чуда дебют у руля сборной Норвегии.

ЛЕВАНДОВСКИ НЕУДЕРЖИМ

Группа Е. Армения — Казахстан — 2:0 (Мхитарян, 73. Езбилис, 75). Румыния — Дания 0:0. Черногория — Польша — 1:2 (Мугоша, 63 — Левандовски, 40. Пищек, 82).

Центральный матч группы E состоялся в Подгорице, где поляки в концовке дожали главного преследователя — черногорцев. За 8 минут до конца Пищек изящно закинул мяч за шиворот Божовичу. До этого момента хозяева удерживали ничью. А открыл счет в игре дежурным голом Левандовски. На этот раз форвард эффектно реализовал штрафной. Лидер атак сборной Польши забивал во всех матчах этого отборочного цикла.

Румыны и датчане не смогли воспользоваться осечкой черногорцев — эти сборные скатали довольно унылую ничью в Клуже и остались на своих четвертом и третьем местах, хотя скандинавы и сравнялись с балканской сборной по количеству очков.

Армяне не позволили Александру Бородюку удачно дебютировать в сборной Казахстана. Гости с востока больше часа удерживали ничью в Ереване, но потом не уследили за Мхитаряном. Полузащитник «МЮ» забил 20-й гол за сборную и стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды. Две минуты спустя Езбилис ударом в касание удвоил счет.

СУХОЙ ХАРТ И ФАРТОВЫЕ ШОТЛАНДЦЫ

Группа F. Англия — Литва — 2:0 (Дефо, 22. Варди, 66). Шотландия — Словения — 1:0 (Мартин, 88). Мальта — Словакия — 1:3 (Фарруджа, 14 — Вайсс, 2. Грегуш, 41. Немец, 84).

Гол азербайджанца Назарова в ворота Лено внезапно помог англичанам. Команда Гарета Саутгейта без проблем взяла верх над литовцами и осталась единственной сборной в Европе, которая еще не пропускала голов в квалификации ЧМ-2018. У Джо Харта шесть «сухарей» в шести матчах.

Из других событий вечера на «Уэмбли» стоит отметить первый гол Джермейна Дефо за сборную после четырехлетнего перерыва. Форварда вызвали в команду впервые с ноября 2013 года, и он не подвел — открыл счет уже на 22-й минуте. Не обошелся без необычного свершения и Варди — нападающий «Лестера» забил первым же касанием после выхода на замену.

Шотландцы сумели прервать трехматчевую безвыигрышную серию в официальных матчах благодаря упорству и терпению. Словенцы уже приплюсовали в уме лишнее очко за ничью в Глазго, как вдруг Мартин забил рикошетом от ноги Облака — до финального свистка в этот момент оставалась пара минут.