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27 марта 2017, 0:26 | Футбол: Чемпионат мира | Чемпионат.com

Лёв: Такой футбол не соответствует стандартам сборной Германии

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв поделился впечатлениями от выездного матча квалификации ЧМ-2018 с командой Азербайджана (4:1).

«Я доволен результатом. Мы выполнили свой долг, хотя показали совсем не тот уровень игры, что хотели. Такой футбол не соответствует стандартам сборной Германии.

Вы можете сказать, что мы не играли вместе в течение четырех месяцев. Да, взаимопонимания действительно не хватало, мы много ошибались в простых ситуациях. В общем, можно было сыграть и лучше», — сказал Лев в эфире RTL.

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