Лёв: Такой футбол не соответствует стандартам сборной Германии

«Я доволен результатом. Мы выполнили свой долг, хотя показали совсем не тот уровень игры, что хотели. Такой футбол не соответствует стандартам сборной Германии.



Вы можете сказать, что мы не играли вместе в течение четырех месяцев. Да, взаимопонимания действительно не хватало, мы много ошибались в простых ситуациях. В общем, можно было сыграть и лучше», — сказал Лев в эфире RTL.