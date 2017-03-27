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27 марта 2017, 0:00 | Футбол: Чемпионат мира | Чемпионат.com

Шотландия в концовке вырвала победу у Словении, Словакия обыграла Мальту

В матче 5-го тура отборочного турнира ЧМ-2018 сборная Шотландии на своём поле принимала команду Словении.

В матче 5-го тура отборочного турнира ЧМ-2018 сборная Шотландии на своём поле принимала команду Словении. Увеличить
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Встреча завершилась победой хозяев со счётом 1:0. Единственный мяч в составе победителей на 88-й минуте забил Крис Мартин.

В другом матче группы F, который проходил параллельно, сборная Словакии на выезде обыграла команду Мальты — 3:1. За победителей отличились Владимир Вайсс, Ян Грегуш и Адам Немец, а за хозяев гол забил Жан-Поль Фарруджа.

Турнирное положение в группе F после 5 туров: 1. Англия — 13 очков; 2. Словакия — 9; 3. Словения — 8; 4. Литва — 5; 5. Шотландия — 4; 6. Мальта — 0.

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