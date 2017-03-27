Шотландия в концовке вырвала победу у Словении, Словакия обыграла Мальту
В матче 5-го тура отборочного турнира ЧМ-2018 сборная Шотландии на своём поле принимала команду Словении.
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Встреча завершилась победой хозяев со счётом 1:0. Единственный мяч в составе победителей на 88-й минуте забил Крис Мартин.
В другом матче группы F, который проходил параллельно, сборная Словакии на выезде обыграла команду Мальты — 3:1. За победителей отличились Владимир Вайсс, Ян Грегуш и Адам Немец, а за хозяев гол забил
Турнирное положение в группе F после 5 туров: 1. Англия — 13 очков; 2. Словакия — 9; 3. Словения — 8; 4. Литва — 5; 5. Шотландия — 4; 6. Мальта — 0.
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