Сборная Северной Ирландии на своём поле обыграла команду Норвегии
В матче 5-го тура группы С отборочного турнира ЧМ-2018 сборная Северной Ирландии принимала на своём поле команду Норвегии.
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Встреча проходила на стадионе «Уиндзор Парк» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0. В составе победителей голы в первом тайме провели Джейми Уорд и Конор Вашингтон.
Турнирное положение в группе С после 5 туров: 1. Германия — 15; 2. Северная Ирландия — 10; 3. Чехия — 8; 4. Азербайджан — 7; 5. Норвегия — 3; 6.
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