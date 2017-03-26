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26 марта 2017, 23:56 | Футбол: Чемпионат мира | Sports.kz

Дания и Румыния сыграли вничью — в группе сборной Казахстана отбора на чемпионат мира-2018

Национальные сборные Румынии и Дании встретились в Клуж-Напоке в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2018, сообщает Sports.kz.

Национальные сборные Румынии и Дании встретились в <nobr>Клуж-Напоке</nobr> в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2018 сообщает Sports.kz. Увеличить
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Матч на стадионе «Клуж Арена» завершился безголевой ничьей — 0:0.

После пяти туров ситуация в группе «Е» выглядит следующим образом: Польша — 13 очков, Черногория — 7, Дания — 7, Румыния — 6, Армения — 6, Казахстан — 2.

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