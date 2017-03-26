Польша обыграла Черногорию — в группе сборной Казахстана отбора на чемпионат мира-2018
На стадионе «Под Горицом» в столице Черногории Подгорице завершился матч отборочного турнира чемпионата мира-2018 между сборной этой страны и командой Польши, сообщает Sports.kz.
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Поляки одержали победу со счетом 2:1. На 40-й минуте форвард гостей Роберт Левандовски вывел свою команду вперед, однако на 63-й черногорскому нападающему Стефану Мугоше удалось уравнять цифры на табло. Точку в матче на 82-й минуте поставил защитник сборной Польши Лукаш Пищек.
После пяти туров ситуация в группе «Е» выглядит следующим образом: Польша — 13 очков, Черногория — 7, Дания — 7, Румыния — 6, Армения — 6, Казахстан — 2.
|26.03.2017 21:45
|Отборочный турнир: Группа E
|Gradski
|Черногория
|1:2
|Польша
|Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
|Любиша Тумбакович
|Адам Навалка
Голы
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Составы
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Статистика
|4
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|10
|Удары (всего)
|7
|2
|Удары в створ
|4
|6
|Угловые
|3
|17
|Фолы
|10
|1
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Виктор Кошшои (Венгрия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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