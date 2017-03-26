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26 марта 2017, 23:54 | Футбол: Чемпионат мира | Sports.kz

Польша обыграла Черногорию — в группе сборной Казахстана отбора на чемпионат мира-2018

На стадионе «Под Горицом» в столице Черногории Подгорице завершился матч отборочного турнира чемпионата мира-2018 между сборной этой страны и командой Польши, сообщает Sports.kz.

На стадионе Под <span class=error>Горицом</span> в столице Черногории <span class=error>Подгорице</span> завершился матч отборочного турнира чемпионата мира-2018 между сборной этой страны и командой Польши сообщает Sports.kz. Увеличить
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Поляки одержали победу со счетом 2:1. На 40-й минуте форвард гостей Роберт Левандовски вывел свою команду вперед, однако на 63-й черногорскому нападающему Стефану Мугоше удалось уравнять цифры на табло. Точку в матче на 82-й минуте поставил защитник сборной Польши Лукаш Пищек.

После пяти туров ситуация в группе «Е» выглядит следующим образом: Польша — 13 очков, Черногория — 7, Дания — 7, Румыния — 6, Армения — 6, Казахстан — 2.

26.03.2017 21:45 Отборочный турнир: Группа E Gradski
Черногория 1:2 Польша
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Любиша Тумбакович Адам Навалка
Голы
63′ Стефан Мугоша  
  Роберт Левандовски 40′
  Лукаш Пищек 82′
Составы
Младен Божович  
38′ Стефан Савич (к)  
42′ Марко Вешович  
48′ Александр Шофранац  
Филип Стойкович  
Никола Вукчевич  
40′ Стефан Мугоша  
Фатош Бечирай  
81′ Дамир Кояшевич  
Мирко Иванич  
86′ Александр Шчекич  
Лука Джорджевич  
90′ Адам Марушич  
Мирко Вучинич  
  Лукаш Фабяньски
  Артур Енджейчик
  Михал Паздан
  Камиль Глик 69′
  Лукаш Пищек
  Петр Зелиньски
  Якуб Блащиковски
  Роберт Левандовски (к)
  Камиль Грощицки 90′
  Тиагу Ционек
  Кшиштоф Мончиньски 90′
  Славомир Пешко
  Кароль Линетти 78′
  Лукаш Теодорчик
Статистика
4 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
10 Удары (всего) 7
2 Удары в створ 4
6 Угловые 3
17 Фолы 10
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Виктор Кошшои (Венгрия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
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