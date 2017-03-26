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26 марта 2017, 22:53 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

Главный тренер сборной Нидерландов по футболу Блинд покинул свой пост

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Данни Блинд покинул пост главного тренера сборной Нидерландов по футболу. Об этом сообщает пресс-служба Королевского футбольного союза Нидерландов.

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В субботу голландцы уступили в гостях команде Болгарии со счетом 0:2. Под руководством Блинда команда одержала две победы, потерпела два поражения и один раз сыграла вничью в пяти матчах отборочного раунда чемпионата мира 2018 года.

После пяти туров команда Нидерландов занимает четвертое место в группе А, отставая от идущих вторыми шведов на три очка.

В домашней встрече со сборной Люксембурга 9 июня командой будет руководить Фред Грим, ставший исполняющим обязанности главного тренера.

25.03.2017 22:45 Отборочный турнир: Группа A Vasil Levski National Stadium
Болгария 2:0 Нидерланды
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Петар Хубчев Данни Блинд
Голы
5′ Спас Делев  
20′ Спас Делев  
Составы
Николай Михайлов 13
Страхил Попов 2
Божидар Чорбаджийски 4
Васил Божиков 15
Станислав Манолев 11
Александр Тонев 20
Георгий Костадинов 7
Симеон Славчев 6
86′ Петар Занев 3
Антон Недялков 14
67′ Ивелин Попов (к) 10
Божидар Краев 12
88′ Спас Делев 9
Николай Бодуров 5
1 Йерун Зут
2 Рик Карсдорп
5 Дэйли Блинд
4 Бруну Мартинс Инди
11 Арьен Роббен (к)
9 Бас Дост
6 Кевин Стротман
10 Дави Классен
3 Маттейс де Лигт 45′
14 Уэсли Худт
8 Джорджиньо Вайналдум 45′
20 Весли Снайдер
7 Квинси Промес 68′
19 Люк де Йонг
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
6 Удары (всего) 10
4 Удары в створ 3
3 Угловые 3
7 Фолы 10
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Уильям Коллам (Шотландия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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