Главный тренер сборной Нидерландов по футболу Блинд покинул свой пост
МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Данни Блинд покинул пост главного тренера сборной Нидерландов по футболу. Об этом сообщает
пресс-служба Королевского футбольного союза Нидерландов.
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В субботу голландцы уступили в гостях команде Болгарии со счетом 0:2. Под руководством Блинда команда одержала две победы, потерпела два поражения и один раз сыграла вничью в пяти матчах отборочного раунда чемпионата мира 2018 года.
После пяти туров команда Нидерландов занимает четвертое место в группе А, отставая от идущих вторыми шведов на три очка.
В домашней встрече со сборной Люксембурга 9 июня командой будет руководить Фред Грим, ставший исполняющим обязанности главного тренера.
|25.03.2017 22:45
|Отборочный турнир: Группа A
|Vasil Levski National Stadium
|Болгария
|2:0
|Нидерланды
|Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
|Петар Хубчев
|Данни Блинд
Голы
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Составы
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Статистика
|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Удары (всего)
|10
|4
|Удары в створ
|3
|3
|Угловые
|3
|7
|Фолы
|10
|1
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Уильям Коллам (Шотландия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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