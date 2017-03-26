Главный тренер сборной Нидерландов по футболу Блинд покинул свой пост

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В субботу голландцы уступили в гостях команде Болгарии со счетом 0:2. Под руководством Блинда команда одержала две победы, потерпела два поражения и один раз сыграла вничью в пяти матчах отборочного раунда чемпионата мира 2018 года.

После пяти туров команда Нидерландов занимает четвертое место в группе А, отставая от идущих вторыми шведов на три очка.

В домашней встрече со сборной Люксембурга 9 июня командой будет руководить Фред Грим, ставший исполняющим обязанности главного тренера.