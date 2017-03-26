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https://sport.mail.ru/news/football-worldcup/29209301/
26 марта 2017, 22:30 | Футбол: Чемпионат мира | Чемпионат.com

Дефо: Пришлось сдерживать свои эмоции перед началом матча с Литвой

Нападающий «Сандерленда» и сборной Англии Джермейн Дефо прокомментировал домашнюю победу над Литвой (2:0) в матче отборочного турнира ЧМ-2018.

Эта встреча, в которой 34-летний форвард открыл счёт, стала для него первой за сборную с ноября 2013 года. Дефо вышел на поле вместе с 5-летним болельщиком «Сандерленда» Брэдли Лоури, который болен раком.

«Да, это здорово — вернуться в состав сборной Англии. Было важно одержать победу сегодня, и нам это удалось. Мне пришлось сдерживать свои эмоции перед стартовым свистком вместе с 5-летним Брэдли Лоури. Можете себе представить, что я чувствовал. Было здорово вернуться в национальную команду», — цитирует Дефо BBC Sport.

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