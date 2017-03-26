Дефо: Пришлось сдерживать свои эмоции перед началом матча с Литвой

Эта встреча, в которой 34-летний форвард открыл счёт, стала для него первой за сборную с ноября 2013 года. Дефо вышел на поле вместе с 5-летним болельщиком «Сандерленда» Брэдли Лоури, который болен раком.



«Да, это здорово — вернуться в состав сборной Англии. Было важно одержать победу сегодня, и нам это удалось. Мне пришлось сдерживать свои эмоции перед стартовым свистком вместе с 5-летним Брэдли Лоури. Можете себе представить, что я чувствовал. Было здорово вернуться в национальную команду», — цитирует Дефо BBC Sport.