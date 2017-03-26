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26 марта 2017, 22:28 | Футбол: Чемпионат мира | Sports.kz

Александр Бородюк: Судья не должен был показывать красную карточку

Главный тренер сборной Казахстана Александр Бородюк прокомментировал поражение от сборной Армении (0:2) в рамках пятого тура отборочного турнира чемпионата мира-2018.

Главный тренер сборной Казахстана Александр <span class=error>Бородюк</span> прокомментировал поражение от сборной Армении (0:2) в рамках пятого тура отборочного турнира чемпионата мира-2018. Увеличить
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«Красная карточка повлияла на нашу игру. Судья не должен был показывать красную карточку. По мне, этот эпизод не тянул даже на желтую карточку.

Желаю сборной Армении удачи. То, что Генрих Мхитарян хороший футболист, все знают. Получился интересный матч. Но повторюсь, что красная карточка изменила все. В первом тайме Армения имела преимущество, но затем мы сравняли игру.

Будем делать выводы и идти дальше», — сказал российский специалист.

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