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26 марта 2017, 22:20 | Футбол: Чемпионат мира | Чемпионат.com

Варди: Все приезжают на «Уэмбли», чтобы отсиживаться в обороне

Форвард сборной Англии Джейми Варди поделился впечатлениями от домашнего матча квалификации ЧМ-2018 с командой Литвы (2:0).

Варди появился на поле на 60-й минуте и отличился шесть минут спустя, установив окончательный счёт.

«По-моему, я забил Литве первым же касанием. Отлично вошёл в игру, что тут скажешь. Тренер хотел, чтобы я искал пространство между линиями и караулил свободные зоны. Все приезжают на “Уэмбли”, чтобы отсиживаться в обороне, нам приходится взламывать плотную защиту, чтобы победить», — сказал Варди в эфире ITV Sport.

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