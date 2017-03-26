Варди: Все приезжают на «Уэмбли», чтобы отсиживаться в обороне

Варди появился на поле на 60-й минуте и отличился шесть минут спустя, установив окончательный счёт.



«По-моему, я забил Литве первым же касанием. Отлично вошёл в игру, что тут скажешь. Тренер хотел, чтобы я искал пространство между линиями и караулил свободные зоны. Все приезжают на “Уэмбли”, чтобы отсиживаться в обороне, нам приходится взламывать плотную защиту, чтобы победить», — сказал Варди в эфире ITV Sport.