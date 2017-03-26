Варди: Все приезжают на «Уэмбли», чтобы отсиживаться в обороне
Форвард сборной Англии Джейми Варди поделился впечатлениями от домашнего матча квалификации ЧМ-2018 с командой Литвы (2:0).
Варди появился на поле на 60-й минуте и отличился шесть минут спустя, установив окончательный счёт.
«По-моему, я забил Литве первым же касанием. Отлично вошёл в игру, что тут скажешь. Тренер хотел, чтобы я искал пространство между линиями и караулил свободные зоны. Все приезжают на “Уэмбли”, чтобы отсиживаться в обороне, нам приходится взламывать плотную защиту, чтобы победить», — сказал Варди в эфире ITV Sport.
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