У сборной Казахстана впервые с 2014 года удалили игрока
Сборная Казахстана впервые с октября 2014 года занесла себе в пассив удаление в официальном матче, сообщает Sports.kz.
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Красная карточка защитника Сергея Малого — вторая желтая после ранее полученного предупреждения — стала первой для Казахстана с 10 октября 2014 года, когда команда доигрывала в меньшинстве отборочный матч Чемпионата Европы-2016 против сборной Нидерландов (1:3; удаление — Бауржан Джолчиев). Включая товарищеские матчи, последнее удаление датировано 7 июня 2016 года — игра с Китаем (1:0, удаление — Елдос Ахметов).
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