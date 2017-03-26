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26 марта 2017, 21:44 | Футбол: Чемпионат мира | Sports.kz

У сборной Казахстана впервые с 2014 года удалили игрока

Сборная Казахстана впервые с октября 2014 года занесла себе в пассив удаление в официальном матче, сообщает Sports.kz.

Сборная Казахстана впервые с октября 2014 года занесла себе в пассив удаление в официальном матче сообщает Sports.kz. Увеличить
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Красная карточка защитника Сергея Малого — вторая желтая после ранее полученного предупреждения — стала первой для Казахстана с 10 октября 2014 года, когда команда доигрывала в меньшинстве отборочный матч Чемпионата Европы-2016 против сборной Нидерландов (1:3; удаление — Бауржан Джолчиев). Включая товарищеские матчи, последнее удаление датировано 7 июня 2016 года — игра с Китаем (1:0, удаление — Елдос Ахметов).

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