Сборная Казахстана не смогла победить в пятом официальном матче подряд

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Игра в Ереване закончилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Свои голы армяне забили после удаления казахстанского защитника Сергея Малого. На 70-й минуте отличился Генрих Мхитарян, а на 75-й — Араз Озбилис.

Это поражение стало для сборной Казахстана третьим в квалификации ЧМ-2018 и вторым подряд. Команда не может победить в официальных играх уже пять встреч подряд (три поражения и две ничьи). Последний раз казахстанские футболисты выигрывали 13 октября 2015 года в Риге, где в рамках квалификации Евро-2016 обыграли Латвию (1:0).

С учетом товарищеских матчей сборная Казахстана не может выиграть уже семь матчей подряд (две ничьи и пять поражений). Последний раз команда побеждала 7 июня 2016 года, когда минимально обыграла Китай (1:0).

Матч с Арменией стал первой официальной игрой для Александра Бородюка на посту главного тренера сборной Казахстана. Его дебют же состоялся 22 марта в товарищеской игре с Кипром, которая также закончилась поражением (1:3).