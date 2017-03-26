Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-worldcup/29209119/
26 марта 2017, 21:31 | Футбол: Чемпионат мира | Vesti.kz

Сборная Казахстана не смогла победить в пятом официальном матче подряд

Сборная Казахстана проиграла Армении в гостевом матче отборочного цикла чемпионата мира-2018, передает корреспондент Vesti.kz.

С учетом товарищеских игр эта серия составляет семь встреч. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Игра в Ереване закончилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Свои голы армяне забили после удаления казахстанского защитника Сергея Малого. На 70-й минуте отличился Генрих Мхитарян, а на 75-й — Араз Озбилис.

Это поражение стало для сборной Казахстана третьим в квалификации ЧМ-2018 и вторым подряд. Команда не может победить в официальных играх уже пять встреч подряд (три поражения и две ничьи). Последний раз казахстанские футболисты выигрывали 13 октября 2015 года в Риге, где в рамках квалификации Евро-2016 обыграли Латвию (1:0).

С учетом товарищеских матчей сборная Казахстана не может выиграть уже семь матчей подряд (две ничьи и пять поражений). Последний раз команда побеждала 7 июня 2016 года, когда минимально обыграла Китай (1:0).

Матч с Арменией стал первой официальной игрой для Александра Бородюка на посту главного тренера сборной Казахстана. Его дебют же состоялся 22 марта в товарищеской игре с Кипром, которая также закончилась поражением (1:3).

26.03.2017 19:00 Отборочный турнир: Группа E Republic Stadium(Vazgen Sargsyan)
Армения 2:0 Казахстан
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Артур Петросян Александр Бородюк
Голы
73′ Генрих Мхитарян  
75′ Арас Езбилис  
Составы
Арсен Бегларян  
Гаэль Андонян  
Левон Айрапетян  
Тарон Восканян  
48′ Вараздат Ароян  
Камо Оганесян  
Генрих Мхитарян (к)  
Гор Малакян  
65′ Маркос Пизелли  
Эдгар Манучарян  
5′ Геворг Казарян  
Тигран Барсегян  
28′ 70′ Артур Саркисов  
77′ Арас Езбилис  
  Давид Лория
  Сергей Малый 20′ 64′
  Гафуржан Суюмбаев
  Абзал Бейсебеков 18′
  Дмитрий Шомко
  Азат Нургалиев
  Асхат Тагыберген 54′
  Танат Нусербаев
  Исламбек Куат 82′
  Виктор Дмитренко
  Бауыржан I Исламхан (к) 87′
  Максат Байжанов
  Еркебулан Тунгышбаев 79′
  Серикжан Мужиков
Статистика
3 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
15 Удары (всего) 8
3 Удары в створ 1
5 Угловые 3
14 Фолы 19
3 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Александр Ставрев (Македония)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Сборная Армении
Новости Матчи Состав Статистика
Сборная Казахстана
Новости Матчи Состав Статистика
Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Чемпионата мира

Еще 7 новостей  Все новости
27 марта

Сборная Казахстана не смогла победить в пятом официальном матче подряд

Видео голов и лучших моментов матча Армения - Казахстан в отборе на ЧМ-2018

Сборная Казахстана в меньшинстве проиграла Армении в матче отборочного цикла ЧМ-2018