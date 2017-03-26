Сборная Казахстана продлила безвыигрышную серию до семи матчей

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Матч на Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна завершился победой хозяев — 2:0. На 73-й минуте отличился Генрих Мхитарян, а спустя две минуты забил Араз Озбилиз. Отметим, что Казахстан пропустил оба мяча, играя в меньшинстве: на 64-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален Сергей Малый.



Это поражение продлило безвыигрышную серию сборной Казахстана до семи матчей. Ранее команда проиграла в товарищеской игре Кыргызстану (0:2), затем на протяжении четырех матчей не побеждала в рамках отборочного турнира Чемпионата мира-2018 — Польша (2:2), Черногория (0:5), Румыния (0:0), Дания (1:4), а потом снова уступила в «товарняке» — Кипру (1:3).