Сборная Англии обыграла команду Литвы в матче отбора ЧМ-2018
МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Сборная Англии одержала победу над командой Литвы со счетом 2:0 в матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России. Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Уэмбли».
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Мячи забили Джермейн Дефо (21-я минута) и Джейми Варди (66). Дефо забил в первой игре после более чем трехлетнего перерыва в матчах за сборную, а в последний раз отличиться за национальную команду ему удавалось в марте 2013 года во встрече против сборной Сан-Марино.
Встреча началась с минуты молчания в память о жертвах теракта в Лондоне. Футболисты вышли на матч с траурными повязками.
В турнирной таблице группы F англичане занимают первое место, набрав 13 очков в пяти играх, при этом сборная Англии является единственной командой в европейском отборочном турнире, которая еще ни разу не пропустила. Литовцы с пятью очками располагаются на четвертой строчке.
В параллельном матче группы Е сборная Армении дома оказалась сильнее команды Казахстана — 2:0. Отличились полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян и бывший игрок московского «Спартака» Араз Озбилиз.
В турнирной таблице команда Армении занимают четвертое место, набрав шесть очков, казахстанцы с двумя очками идут шестыми. Эта встреча стала первой официальной для Александра Бородюка в качестве главного тренера сборной Казахстана.