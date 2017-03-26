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26 марта 2017, 21:25 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

Сборная Англии обыграла команду Литвы в матче отбора ЧМ-2018

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Сборная Англии одержала победу над командой Литвы со счетом 2:0 в матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России. Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

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Мячи забили Джермейн Дефо (21-я минута) и Джейми Варди (66). Дефо забил в первой игре после более чем трехлетнего перерыва в матчах за сборную, а в последний раз отличиться за национальную команду ему удавалось в марте 2013 года во встрече против сборной Сан-Марино.

Встреча началась с минуты молчания в память о жертвах теракта в Лондоне. Футболисты вышли на матч с траурными повязками.

В турнирной таблице группы F англичане занимают первое место, набрав 13 очков в пяти играх, при этом сборная Англии является единственной командой в европейском отборочном турнире, которая еще ни разу не пропустила. Литовцы с пятью очками располагаются на четвертой строчке.

В параллельном матче группы Е сборная Армении дома оказалась сильнее команды Казахстана — 2:0. Отличились полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян и бывший игрок московского «Спартака» Араз Озбилиз.

В турнирной таблице команда Армении занимают четвертое место, набрав шесть очков, казахстанцы с двумя очками идут шестыми. Эта встреча стала первой официальной для Александра Бородюка в качестве главного тренера сборной Казахстана.

26.03.2017 19:00 Отборочный турнир: Группа F Wembley
Англия 2:0 Литва
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Гарет Саутгейт Эдгарас Янкаускас
Голы
22′ Джермейн Дефо  
66′ Джейми Варди  
Составы
Джо Харт (к) 1
Кайл Уокер 2
Райан Бертранд 3
Майкл Кин 5
Джон Стоунс 6
Деле Алли 10
Адам Лаллана 11
Алекс Окслейд-Чемберлен 8
Эрик Дайер 4
60′ Джермейн Дефо 9
Джейми Варди 19
60′ Рахим Стерлинг 7
73′ Маркус Рэшфорд 20
16 Эрнестас Шеткус
8 Эгидиус Вайткунас 46′
3 Вайдас Славицкас
2 Линас Климавичюс
4 Тадас Киянскас
22 Федор Черных (к)
10 Артурас Жулпа 59′
17 Мантас Куклис
11 Арвидас Новиков 54′
6 Миндаугас Григаравичюс
14 Викинтас Сливка 87′
13 Симонас Паулюс
19 Нериюс Вальскис 74′
9 Дейвидас Матулевичюс
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
23 Удары (всего) 4
8 Удары в створ 1
3 Угловые 2
9 Фолы 14
1 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Рюдди Бюке (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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