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26 марта 2017, 21:06 | Футбол: Чемпионат мира | Чемпионат.com

Германия разгромила Азербайджан, Чехия забила шесть безответных мячей Сан-Марино

В матче 4-го тура группы С отборочного турнира ЧМ-2018 сборная Азербайджана на своём поле принимала команду Германии.

В матче 4-го тура группы С отборочного турнира ЧМ-2018 сборная Азербайджана на своём поле принимала команду Германии. Увеличить
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Встреча проходила на стадионе имени Тофика Бахрамова и завершилась победой гостей со счётом 4:1.

В составе победителей дубль оформил Андре Шюррле, а ещё по голу забили Томас Мюллер и Марио Гомес. За азербайджанцев отличился Дмитрий Назаров, который стал автором первого гола в ворота немецкой команды в турнире. До этой встречи сборная Германии не пропускала в матчах против Норвегии (3:0), Чехии (3:0), Северной Ирландии (2:0) и Сан-Марино (8:0).

В другом матче группы, который проходил параллельно, сборная Чехии на выезде разгромила команду Сан-Марино со счётом 6:0. По дублю оформили Антонин Барак и Владимир Дарида, а ещё по голу забили Теодор Гебре Селасси и Михал Крменчик.

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