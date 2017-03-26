Германия разгромила Азербайджан, Чехия забила шесть безответных мячей Сан-Марино
В матче 4-го тура группы С отборочного турнира ЧМ-2018 сборная Азербайджана на своём поле принимала команду Германии.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Встреча проходила на стадионе имени Тофика Бахрамова и завершилась победой гостей со счётом 4:1.
В составе победителей дубль оформил Андре Шюррле, а ещё по голу забили Томас Мюллер и Марио Гомес. За азербайджанцев отличился Дмитрий Назаров, который стал автором первого гола в ворота немецкой команды в турнире. До этой встречи сборная Германии не пропускала в матчах против Норвегии (3:0), Чехии (3:0), Северной Ирландии (2:0) и
В другом матче группы, который проходил параллельно, сборная Чехии на выезде разгромила команду
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter