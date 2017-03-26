Германия разгромила Азербайджан, Чехия забила шесть безответных мячей Сан-Марино

Встреча проходила на стадионе имени Тофика Бахрамова и завершилась победой гостей со счётом 4:1.



В составе победителей дубль оформил Андре Шюррле, а ещё по голу забили Томас Мюллер и Марио Гомес. За азербайджанцев отличился Дмитрий Назаров, который стал автором первого гола в ворота немецкой команды в турнире. До этой встречи сборная Германии не пропускала в матчах против Норвегии (3:0), Чехии (3:0), Северной Ирландии (2:0) и Сан-Марино (8:0).



В другом матче группы, который проходил параллельно, сборная Чехии на выезде разгромила команду Сан-Марино со счётом 6:0. По дублю оформили Антонин Барак и Владимир Дарида, а ещё по голу забили Теодор Гебре Селасси и Михал Крменчик.