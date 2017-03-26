После поражения на Кипре в товарищеской встрече многие болельщики сборной Казахстана приуныли, но, тем не менее, рассчитывали на положительный исход противостояния с армянами, если не у них, то у кого в нашей группы выигрывать?



Не стал изменять себе Александр Бородюк, выставив на этот матч тот же состав, что проиграл Кипру, за исключением позиции в воротах, ее занял Давид Лория, видимо ту неудачу все-таки списали на Стаса Покатилова. Не смог принять участие в этой встрече ведущий защитник Юрий Логвиненко, у которого травма. Атака армян на первой минуте завершилась столкновением Лория и Геворка Казаряна, в результате второй покинул поле. Хозяева пытались прессинговать и скорее всего, рассчитывали на быстрый гол. Оборона гостей никак не успевала за быстрыми передвижениями нападающих соперника, что привело к желтым карточкам у Абзала Бейсебекова и Сергея Малого. Маркос Пиззелли обострял несколько раз, в одном из моментов пробивал из пределов штрафной мощно, но мимо цели. Подача углового Бауыржаном Исламханом завершилась ударом Еркебулана Тунгышбаева рядом со штангой. Первый опасный момент произошел только на 36-й минуте, Генрих Мхитарян ворвался в штрафную и низом пробил в дальнюю штангу. Уже в компенсированное время, Пиззелли со штрафного крутил в девятку, Лория в прыжке отвел угрозу.



Вторая половина началась, как и первая, с атак хозяев поля. Никаких замен в перерыве сделано не было. Подача углового казахстанцами могла завершиться голом, но Тунгышбаев не сумел попасть по мячу, когда ворота оставались пустыми и пролетел мимо него. Еще одна атака гостей завершилась дальним выстрелом Гафуржана Суюмбаева, к сожалению, неопасным. Казахстан в этот момент поверил в свои силы и стал чаще ходить в атаку, создавая при этом неплохие моменты. И все шло нормально, пока Малый сорвав атаку соперника не получил вторую желтую и соответственно автоматом красную. Тем временем Артур Петросян сменил нападение, на поле появились Эдгар Манучарян и Араз Озбилиз. А забить удалось тому, от кого и ожидали, Мхитарян из пределов штрафной низом ударил прямо в угол. Следом отметился Араз Озбилиз, и все стало ясно. Шансов, выбраться с последнего места в группе, стало значительно меньше.



10 июня Казахстан примет на своем поле Данию.