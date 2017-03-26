Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-worldcup/29208944/
26 марта 2017, 21:02 | Футбол: Чемпионат мира | Sports.kz

Армения — Казахстан 2:0. Пустили по бороде

Сборная Казахстана в матче отборочного раунда чемпионата мира-2018 в Ереване уступила Армении — 0:2.

Сборная Казахстана в матче отборочного раунда чемпионата мира-2018 в Ереване уступила Армении — 0:2. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

После поражения на Кипре в товарищеской встрече многие болельщики сборной Казахстана приуныли, но, тем не менее, рассчитывали на положительный исход противостояния с армянами, если не у них, то у кого в нашей группы выигрывать?

Не стал изменять себе Александр Бородюк, выставив на этот матч тот же состав, что проиграл Кипру, за исключением позиции в воротах, ее занял Давид Лория, видимо ту неудачу все-таки списали на Стаса Покатилова. Не смог принять участие в этой встрече ведущий защитник Юрий Логвиненко, у которого травма. Атака армян на первой минуте завершилась столкновением Лория и Геворка Казаряна, в результате второй покинул поле. Хозяева пытались прессинговать и скорее всего, рассчитывали на быстрый гол. Оборона гостей никак не успевала за быстрыми передвижениями нападающих соперника, что привело к желтым карточкам у Абзала Бейсебекова и Сергея Малого. Маркос Пиззелли обострял несколько раз, в одном из моментов пробивал из пределов штрафной мощно, но мимо цели. Подача углового Бауыржаном Исламханом завершилась ударом Еркебулана Тунгышбаева рядом со штангой. Первый опасный момент произошел только на 36-й минуте, Генрих Мхитарян ворвался в штрафную и низом пробил в дальнюю штангу. Уже в компенсированное время, Пиззелли со штрафного крутил в девятку, Лория в прыжке отвел угрозу.

Вторая половина началась, как и первая, с атак хозяев поля. Никаких замен в перерыве сделано не было. Подача углового казахстанцами могла завершиться голом, но Тунгышбаев не сумел попасть по мячу, когда ворота оставались пустыми и пролетел мимо него. Еще одна атака гостей завершилась дальним выстрелом Гафуржана Суюмбаева, к сожалению, неопасным. Казахстан в этот момент поверил в свои силы и стал чаще ходить в атаку, создавая при этом неплохие моменты. И все шло нормально, пока Малый сорвав атаку соперника не получил вторую желтую и соответственно автоматом красную. Тем временем Артур Петросян сменил нападение, на поле появились Эдгар Манучарян и Араз Озбилиз. А забить удалось тому, от кого и ожидали, Мхитарян из пределов штрафной низом ударил прямо в угол. Следом отметился Араз Озбилиз, и все стало ясно. Шансов, выбраться с последнего места в группе, стало значительно меньше.

10 июня Казахстан примет на своем поле Данию.

26.03.2017 19:00 Отборочный турнир: Группа E Republic Stadium(Vazgen Sargsyan)
Армения 2:0 Казахстан
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Артур Петросян Александр Бородюк
Голы
73′ Генрих Мхитарян  
75′ Арас Езбилис  
Составы
Арсен Бегларян  
Гаэль Андонян  
Левон Айрапетян  
Тарон Восканян  
48′ Вараздат Ароян  
Камо Оганесян  
Генрих Мхитарян (к)  
Гор Малакян  
65′ Маркос Пизелли  
Эдгар Манучарян  
5′ Геворг Казарян  
Тигран Барсегян  
28′ 70′ Артур Саркисов  
77′ Арас Езбилис  
  Давид Лория
  Сергей Малый 20′ 64′
  Гафуржан Суюмбаев
  Абзал Бейсебеков 18′
  Дмитрий Шомко
  Азат Нургалиев
  Асхат Тагыберген 54′
  Танат Нусербаев
  Исламбек Куат 82′
  Виктор Дмитренко
  Бауыржан I Исламхан (к) 87′
  Максат Байжанов
  Еркебулан Тунгышбаев 79′
  Серикжан Мужиков
Статистика
3 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
15 Удары (всего) 8
3 Удары в створ 1
5 Угловые 3
14 Фолы 19
3 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Александр Ставрев (Македония)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Сборная Армении
Новости Матчи Состав Статистика
Сборная Казахстана
Новости Матчи Состав Статистика
Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Чемпионата мира

Еще 7 новостей  Все новости
26 марта

Сколько Головкин заработает за бой с Сондерсом

Головкин может получить рекордный гонорар в карьере за бой с Сондерсом

Ring TV: «Головкин показал, что на самом деле из себя представляет? То же самое можно было сказать и о некоторых боях Мэйвезера»