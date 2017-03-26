Зачем Блинд выпустил 17-летнего мальчишку?
Некогда грозная сборная Голландии проиграла в Софии и рискует пропустить второй крупный турнир подряд.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Пять поражений в девяти матчах (исключая товарищеские) потерпел с командой Голландии Данни Блинд, Гус Хиддинк уступил в двух из шести, Берт ван Марвайк — в пяти из 28, Луи ван Гал во время своего последнего пришествия в сборную не проиграл ни одного из 17 (если не учитывать поражение в серии послематчевых пенальти от Аргентины).
Футбольная Голландия негодует и требует покарать виновного в очередной неудаче национальной команды — ее главного тренера Данни Блинда. В первую очередь за то, что он непонятно зачем выпустил против болгар совсем юного центрального защитника «Аякса» Маттайса де Лигта, а не Весли Худта из «Лацио».
Никто не спорит: мальчишка невероятно талантлив и уже в ближайшем будущем может стать одной из новых голландских звезд — вместе с партнером по «Аяксу» Джастином Клайвертом. Но пока тот играет за юношескую сборную страны, де Лигта, проведшего считаное число матчей за амстердамцев, неожиданно бросили на амбразуру в одном из важнейших поединков первой команды. И он дебютировал крайне неудачно.
Новый защитник оранжевых, ставший самым молодым футболистом в ее истории (в официальных матчах еще никто не выступал в возрасте 17 лет и 225 дней, в товарищеских в последний раз такое случалось в 1931 году), уже в самом начале встречи неудачно выбрал позицию и проиграл единоборство Делеву. В итоге болгарин, обработав мяч грудью, помчался открывать счет, а де Лигт отстал, да еще потом столкнулся с вратарем Зутом.
Когда Арьен Роббен весной 2003-го дебютировал в сборной Голландии, де Лигту еще не исполнилось четырех лет.
Кого бы ни сделали виновным в случившемся, факт остается фактом: еще никогда в матче финального или отборочного турнира чемпионатов мира и Европы к 20-й минуте голландцы не проигрывали 0:2. Никогда.
«Что тут скажешь? Это кошмар, — констатировал после матча Арьен Роббен, чья мечта выступить на чемпионате мира в России становится все более призрачной. — Выходили на поле с отличным настроем. Но первый тайм получился просто ужасным. Искать виноватых не имеет смысла — это не изменит результат».
Маттайс де Лигт в 15 лет сыграл за юношескую сборную Голландии, составленную из игроков на четыре года старше. В 17 лет он дебютировал в профессиональном футболе, в этом сезоне провел первый матч за «Аякс» и открыл счет голам за главную команду амстердамцев в чемпионате, стал одним из открытий Лиги Европы.
«Мы сыграли очень плохо — это очевидно, — признал
А уже в воскресенье утром он был более категоричен, заявив, что намерен остаться в сборной и руководить ею в очередном матче с Италией, но подчеркнул, что все зависит от руководителей Королевского футбольного союза.
Выгнать тренера проще всего. Беда современного голландского футбола в том, что выбор специалистов для сборной сегодня не так велик, как бывало раньше. Фактически речь может идти только о
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