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https://sport.mail.ru/news/football-worldcup/29208194/
26 марта 2017, 18:59 | Футбол: Чемпионат мира | Чемпионат.com

Дефо выйдет в стартовом составе сборной Англии в матче с Литвой

34-летний нападающий «Сандерленда» Джермейн Дефо выйдет в стартовом составе сборной Англии в матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 со сборной Литвы.

34-летний нападающий Сандерленда Джермейн <span class=error>Дефо</span> выйдет в стартовом составе сборной Англии в матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 со сборной Литвы. Увеличить
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Таким образом, Дефо сыграет за национальную команду впервые с ноября 2013 года.

Англия: Харт, Уолкер, Стоунс, Кин, Бертранд, Дайер, Окслейд-Чемберлен, Стерлинг, Алли, Лаллана, Дефо.

Начало — в 19:00 мск.

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