Дефо выйдет в стартовом составе сборной Англии в матче с Литвой
34-летний нападающий «Сандерленда» Джермейн Дефо выйдет в стартовом составе сборной Англии в матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 со сборной Литвы.
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Таким образом, Дефо сыграет за национальную команду впервые с ноября 2013 года.
Англия: Харт, Уолкер, Стоунс, Кин, Бертранд, Дайер,
Начало — в 19:00 мск.
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