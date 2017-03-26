Лено выйдет в стартовом составе сборной Германии на матч с Азербайджаном
Стал известен стартовый состав сборной Германии на гостевой матч отборочного турнира ЧМ-2018 с командой Азербайджана.
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С первых минут ворота немецкой команды будет защищать Бернд Лено.
Германия: Лено, Киммих, Хёведес, Хуммельс, Хектор, Кроос, Хедира, Дракслер, Шюррле, Мюллер, Гомес.
Начало встречи — в 19:00 мск.
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