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26 марта 2017, 18:56 | Футбол: Чемпионат мира | Чемпионат.com

Лено выйдет в стартовом составе сборной Германии на матч с Азербайджаном

Стал известен стартовый состав сборной Германии на гостевой матч отборочного турнира ЧМ-2018 с командой Азербайджана.

Стал известен стартовый состав сборной Германии на гостевой матч отборочного турнира ЧМ-2018 с командой Азербайджана. Увеличить
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С первых минут ворота немецкой команды будет защищать Бернд Лено.

Германия: Лено, Киммих, Хёведес, Хуммельс, Хектор, Кроос, Хедира, Дракслер, Шюррле, Мюллер, Гомес.

Начало встречи — в 19:00 мск.

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