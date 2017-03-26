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26 марта 2017, 18:23 | Футбол: Чемпионат мира | Sports.kz

Стартовые составы Армении и Казахстана

Стали известны стартовые составы сборных Армении и Казахстана на матч отборочного раунда чемпионата мира-2018, пишет Sports.kz.

Стали известны стартовые составы сборных Армении и Казахстана на матч отборочного раунда чемпионата мира-2018 пишет Sports.kz. Увеличить
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Армения: Бегларян, Ароян, Восканян, Андонян, Малакян, Пиззелли, Казарян, Саркисов, Оганесян, Мхитарян, Айрапетян;

Казахстан: Лория, Малый, Куат, Тунгышбаев, Тагыберген, Исламхан, Нургалиев, Суюмбаев, Нусербаев, Шомко, Бейсебеков.

Начало в 22:00.

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