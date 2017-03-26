Мхитарян стоит в два раза дороже, чем вся сборная Казахстана

По данным авторитетного портала Transfermarkt.de, суммарная стоимость игроков сборной Армении составляет 46,88 миллиона евро. Отметим, что 79% от этой цифры составляет ценник полузащитника «Манчестер Юнайтед» Генриха Мхитаряна — 37 миллионов. Также в топ-3 с куда более скромными цифрами входят хавбек «Бешикташа» Араз Озбилиз (1,2 миллиона) и его коллега по амплуа из «Маритиму» Геворк Казарян (1 миллион).



Общая же стоимость футболистов сборной Казахстана — 16,85 миллиона евро. Самый дорогой в составе — полузащитник Бауыржан Исламхан (1,8 миллиона). Со стоимостью в 1,2 миллиона в тройке расположились защитники Юрий Логвиненко и Дмитрий Шомко. Вратарь Стас Покатилов и нападающий Роман Муртазаев оцениваются сайтом в 1 миллион евро.