Беларусь на дне. Отборочный цикл продолжается без побед

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Сколько копий не так давно было сломано вокруг смены на тренерском посту в сборной Беларуси, но возобновление отборочного цикла вновь заставило посыпать голову пеплом: национальная сборная снова проигрывает. На этот раз — шведам 0:4. И необходимости считать даже теоретические шансы на попадание на ЧМ-2018 уже нет.

Старт работы хорошо знакомого российским болельщикам, бывшего главного тренера «Сибири», финалиста Кубка России — 2010 Игоря Криушенко на посту наставника сборной Беларуси вышел крайне неудачным. Белорусы потерпели третье поражение в пяти турах, уступив на выезде сборной Швеции с крупным счётом 0:4.

А хозяева, одержавшие третью победу в пяти турах и продолжающие борьбу в довольно плотной по составу группе, доказали, что они могут что-то и без Златана Ибрагимовича. Одним из героев матча в Стокгольме стал ярко играющий в нынешнем сезоне Эмиль Форсберг. Атакующий полузащитник «Лейпцига» открыл счёт, реализовав пенальти за фол против Маркуса Берга, а вскоре после перерыва оформил дубль. Правда, во втором случае ему помог голкипер гостей Андрей Горбунов, который допустил грубейшую ошибку и пропустил курьёзный мяч.

Третий гол тоже вызвал вопросы. Форвард сборной Швеции Маркус Берг рассказал после матча, что третий мяч в ворота белорусов был засчитан неверно:

— На поле я был уверен, что мяч полностью пересек линию ворот. Чувствовал, что хоть и со скрипом, но мяч проник в ворота. Однако после просмотра повтора в раздевалке увидел, что мяч находился внутри не целиком. Малая его часть заслоняется линией, и в таком случае гол не засчитывают, но боковому судье это разглядеть было трудно. Речь идет о каких-то миллиметрах.

В стартовом составе сборной Белоруссии на поле вышли защитники Александр Мартынович из «Краснодара» и Максим Бордачёв из «Оренбурга», а ещё один представитель «Оренбурга» полузащитник Станислав Драгун вышел на замену. Были игроки РФПЛ и у шведов: так, все 90 минут отыграл защитник «Красндора» Андреас Гранквист, а вот его одноклубник Виктор Классон появился на поле только в самой концовке.

Полузащитник сборной Беларуси Станислав Драгун поделился впечатлениями от матча:

— Начало отбора — это эйфория, «белыя крылы», ничья с Францией. Затем запал угас. Не помогла даже смена главного тренера. Ничего не помогло. Наверное, нужно собраться духом и что-то уже показать. Так, как кроме стыда и позора, никто ничего не испытывает. Команда нанесла один удар в створ. Это разнится с нашими ожиданиями. Мы настраивались на совсем другую игру. Хотели больше действовать флангами, но у нас ничего не получалось. Отсюда такая статистика, такой результат, и все такое.

Положение в группе А после пяти туров:

Франция — 13 очков, Швеция — 10, Болгария — 9, Нидерданды — 7, Белоруссия — 2, Люксембург — 1.