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26 марта 2017, 12:40 | Футбол: Чемпионат мира | Советский спорт

Беларусь на дне. Отборочный цикл продолжается без побед

Сколько копий не так давно было сломано вокруг смены на тренерском посту в сборной Беларуси.

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Сколько копий не так давно было сломано вокруг смены на тренерском посту в сборной Беларуси, но возобновление отборочного цикла вновь заставило посыпать голову пеплом: национальная сборная снова проигрывает. На этот раз — шведам 0:4. И необходимости считать даже теоретические шансы на попадание на ЧМ-2018 уже нет.

Старт работы хорошо знакомого российским болельщикам, бывшего главного тренера «Сибири», финалиста Кубка России — 2010 Игоря Криушенко на посту наставника сборной Беларуси вышел крайне неудачным. Белорусы потерпели третье поражение в пяти турах, уступив на выезде сборной Швеции с крупным счётом 0:4.

А хозяева, одержавшие третью победу в пяти турах и продолжающие борьбу в довольно плотной по составу группе, доказали, что они могут что-то и без Златана Ибрагимовича. Одним из героев матча в Стокгольме стал ярко играющий в нынешнем сезоне Эмиль Форсберг. Атакующий полузащитник «Лейпцига» открыл счёт, реализовав пенальти за фол против Маркуса Берга, а вскоре после перерыва оформил дубль. Правда, во втором случае ему помог голкипер гостей Андрей Горбунов, который допустил грубейшую ошибку и пропустил курьёзный мяч.

Третий гол тоже вызвал вопросы. Форвард сборной Швеции Маркус Берг рассказал после матча, что третий мяч в ворота белорусов был засчитан неверно:

— На поле я был уверен, что мяч полностью пересек линию ворот. Чувствовал, что хоть и со скрипом, но мяч проник в ворота. Однако после просмотра повтора в раздевалке увидел, что мяч находился внутри не целиком. Малая его часть заслоняется линией, и в таком случае гол не засчитывают, но боковому судье это разглядеть было трудно. Речь идет о каких-то миллиметрах.

В стартовом составе сборной Белоруссии на поле вышли защитники Александр Мартынович из «Краснодара» и Максим Бордачёв из «Оренбурга», а ещё один представитель «Оренбурга» полузащитник Станислав Драгун вышел на замену. Были игроки РФПЛ и у шведов: так, все 90 минут отыграл защитник «Красндора» Андреас Гранквист, а вот его одноклубник Виктор Классон появился на поле только в самой концовке.

Полузащитник сборной Беларуси Станислав Драгун поделился впечатлениями от матча:

— Начало отбора — это эйфория, «белыя крылы», ничья с Францией. Затем запал угас. Не помогла даже смена главного тренера. Ничего не помогло. Наверное, нужно собраться духом и что-то уже показать. Так, как кроме стыда и позора, никто ничего не испытывает. Команда нанесла один удар в створ. Это разнится с нашими ожиданиями. Мы настраивались на совсем другую игру. Хотели больше действовать флангами, но у нас ничего не получалось. Отсюда такая статистика, такой результат, и все такое.

Положение в группе А после пяти туров:

Франция — 13 очков, Швеция — 10, Болгария — 9, Нидерданды — 7, Белоруссия — 2, Люксембург — 1.

25.03.2017 20:00 Отборочный турнир: Группа A Friends Arena (Stockholms)
Швеция 4:0 Беларусь
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Янне Андерссон Игорь Криушенко
Голы
19′ Эмиль Форсберг  
49′ Эмиль Форсберг  
57′ Маркус Берг  
78′ Исаак Телин  
Составы
Робин Ольсен  
Андреас Гранквист (к)  
Людвиг Аугустинссон  
Понтус Янссон  
Микаэль Лустиг  
Эмиль Форсберг  
Оскар Хильемарк  
Маркус Берг  
69′ Альбин Экдаль  
Якоб Юханссон  
85′ Джимми Дурмаз  
Виктор Классон  
74′ Ола Тойвонен  
Исаак Телин  
  Андрей Горбунов
  Егор Филипенко
  Сергей Политевич
  Александр Мартынович (к) 25′
  Игорь Шитов
  Михаил Гордейчук
  Алексей Риос
  Ренан Брессан
  Максим Бордачев 69′
  Максим Володько
  Иван Маевский 65′
  Станислав Драгун
  Николай Сигневич 71′
  Виталий Родионов
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
16 Удары (всего) 5
7 Удары в створ 1
2 Штанги, перекладины 0
5 Угловые 4
9 Фолы 13
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Харальд Лехнер (Австрия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
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