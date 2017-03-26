Беларусь на дне. Отборочный цикл продолжается без побед
Сколько копий не так давно было сломано вокруг смены на тренерском посту в сборной Беларуси.
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Сколько копий не так давно было сломано вокруг смены на тренерском посту в сборной Беларуси, но возобновление отборочного цикла вновь заставило посыпать голову пеплом: национальная сборная снова проигрывает. На этот раз — шведам 0:4. И необходимости считать даже теоретические шансы на попадание на ЧМ-2018 уже нет.
Старт работы хорошо знакомого российским болельщикам, бывшего главного тренера «Сибири», финалиста Кубка России — 2010 Игоря Криушенко на посту наставника сборной Беларуси вышел крайне неудачным. Белорусы потерпели третье поражение в пяти турах, уступив на выезде сборной Швеции с крупным счётом 0:4.
А хозяева, одержавшие третью победу в пяти турах и продолжающие борьбу в довольно плотной по составу группе, доказали, что они могут
Третий гол тоже вызвал вопросы. Форвард сборной Швеции Маркус Берг рассказал после матча, что третий мяч в ворота белорусов был засчитан неверно:
— На поле я был уверен, что мяч полностью пересек линию ворот. Чувствовал, что хоть и со скрипом, но мяч проник в ворота. Однако после просмотра повтора в раздевалке увидел, что мяч находился внутри не целиком. Малая его часть заслоняется линией, и в таком случае гол не засчитывают, но боковому судье это разглядеть было трудно. Речь идет о
В стартовом составе сборной Белоруссии на поле вышли защитники Александр Мартынович из «Краснодара» и Максим Бордачёв из «Оренбурга», а ещё один представитель «Оренбурга» полузащитник Станислав Драгун вышел на замену. Были игроки РФПЛ и у шведов: так, все 90 минут отыграл защитник «Красндора» Андреас Гранквист, а вот его одноклубник Виктор Классон появился на поле только в самой концовке.
Полузащитник сборной Беларуси Станислав Драгун поделился впечатлениями от матча:
— Начало отбора — это эйфория, «белыя крылы», ничья с Францией. Затем запал угас. Не помогла даже смена главного тренера. Ничего не помогло. Наверное, нужно собраться духом и
Положение в группе А после пяти туров:
Франция — 13 очков, Швеция — 10, Болгария — 9, Нидерданды — 7, Белоруссия — 2, Люксембург — 1.
|25.03.2017 20:00
|Отборочный турнир: Группа A
|Friends Arena (Stockholms)
|Янне Андерссон
|Игорь Криушенко
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|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|16
|Удары (всего)
|5
|7
|Удары в створ
|1
|2
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|4
|9
|Фолы
|13
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Харальд Лехнер (Австрия)
- Вышел из игры
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