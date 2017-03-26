Манджукич: Сборная Украины в матче с Хорватией показала отличный футбол
Форвард сборной Хорватии Марио Манджукич прокомментировал победу над Украиной (1:0) в матче квалификации ЧМ-2018.
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«На мой взгляд, украинская сборная показала отличный футбол. Особенно во втором тайме. Но наша команда вышла на поединок в отличном настроении. Мы хотели победить и делали всё для достижения этого результата.
Мы знали, что основная угроза у команды Шевченко исходит от Коноплянки и Ярмоленко. Они, конечно, потрепали нам нервы, но в целом нам удалось нейтрализовать лидеров украинской сборной. Считаю, мы полностью заслужили победу», — цитирует Манджукича «Команда № 1».
Главные тренеры
|Анте Чачич
|Андрей Шевченко
Голы
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Составы
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Статистика
|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|11
|Удары (всего)
|9
|3
|Удары в створ
|4
|1
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|5
|16
|Фолы
|14
|2
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Антонио Мигель Матеу Лаос (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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