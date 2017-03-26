Манджукич: Сборная Украины в матче с Хорватией показала отличный футбол

«На мой взгляд, украинская сборная показала отличный футбол. Особенно во втором тайме. Но наша команда вышла на поединок в отличном настроении. Мы хотели победить и делали всё для достижения этого результата.



Мы знали, что основная угроза у команды Шевченко исходит от Коноплянки и Ярмоленко. Они, конечно, потрепали нам нервы, но в целом нам удалось нейтрализовать лидеров украинской сборной. Считаю, мы полностью заслужили победу», — цитирует Манджукича «Команда № 1».