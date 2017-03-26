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26 марта 2017, 15:26 | Футбол: Чемпионат мира | Sports.kz

Сборная Казахстана сыграет с Арменией в желтых футболках

Утверждены цвета форм, в которых сыграют матч отборочного цикла чемпионата мира-2018 сборные Армении и Казахстана, сообщает корреспондент KazFootball.kz.

Сегодня на состоявшемся организационном собрании утверждены цвета футболок, в которых выйдут на поле сборные Армении и Казахстана,

Напомним, что матч отборочного раунда ЧМ-2018 между сборными Армении и Казахстана состоится уже сегодня в 22:00 по времени Астаны. Телеканал KazSport покажет игру в прямом эфире.

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