Сборная Казахстана сыграет с Арменией в желтых футболках

Сегодня на состоявшемся организационном собрании утверждены цвета футболок, в которых выйдут на поле сборные Армении и Казахстана,



Напомним, что матч отборочного раунда ЧМ-2018 между сборными Армении и Казахстана состоится уже сегодня в 22:00 по времени Астаны. Телеканал KazSport покажет игру в прямом эфире.