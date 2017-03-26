Попов побеждает Промеса на радость Гранквисту и 70 голов Криштиану Роналду

ЧМ-2018. Отборочный турнир. ЕВРОПА.

ДЕБЮТ МБАППЕ И ГОЛЛАНДСКИЙ ПРОВАЛ.

Группа А.

Болгария — Голландия — 2:0 (Делев, 5, 20).

Люксембург — Франция — 1:3 (Жоаким, 34, с пенальти — Жиру, 28, 77. Гризманн, 37, с пенальти).

Швеция — Белоруссия — 4:0 (Форсберг, 19, с пенальти, 49. Берг, 57. Телин, 77).

В самой насыщенной выступающими в РФПЛ футболистами группе в Софии состоялся спартаковский междусобойчик. Впрочем, дуэли включенных в стартовый состав Попова и Промеса ждали только поклонники лидера чемпионата России, тогда как остальная Европа еще до начала игры обсуждала дебют в составе «оранжевых» защитника «Аякса» де Лигта. В субботу ему было 17 лет и 225 дней — всего на трое суток больше, чем обладателю голландского рекорда Веберу в далеком 1931-м!

Юниор в итоге и допустил ошибку, в простой ситуации при банальном забросе позволив открывшему счет Делеву выйти один на один. Проблемы в обороне Голландии очевидны: она пропустила в девятом матче подряд, и до антирекорда 1963 года осталось всего три матча. Еще один просчет де Лигта, не успевшего накрыть никогда прежде не отличавшегося на таком уровне Делева, обернулся классным обводящим ударом, поставившим гостей на грань катастрофы. Ее ожидание лишь усилил промах с линии вратарской имевшего возможность сократить отставание Доста.

Голландцы за 45 минут ни разу не попали в створ, после чего Блинд-старший снял с игры де Лигта, и заменил Вайналдума на Снайдера. Остроты это добавило, но блестяще действовал Михайлов, не позволивший отличиться Промесу и Классену. Болгары всего на очко отстают от второго места и впервые обыграли «оранжевых», которые уже пять лет не могут выиграть первый матч календарного года, но, даже будучи четвертыми в группе, остаются в борьбе.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">At the double! Spas Delev can hardly hide his delight ⚽️⚽️ <a href="https://t.co/UxYDo6qH4S">pic.twitter.com/UxYDo6qH4S</a></p>— European Qualifiers (@EuroQualifiers) <a href="https://twitter.com/EuroQualifiers/status/845733713908580352">25 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

В параллельном матча безоговорочный фаворит кампании Франция размялась на футбольном карлике. Ожидаемый дебют вундеркинда Мбаппе состоялся во втором тайме, и форвард «Монако» в 18 лет и 95 дней в четверку самых молодых игроков в истории сборной. В старте же Дидье Дешам предпочел ограничиться одним юниором — дортмундцем Дембеле, тогда как основная ставка была сделана на проверенных бойцов.

Она сработала, ведь Жиру и дубль сделал, с 23 голами выйдя на 10-е место в списке лучших снайперов «трехцветных», и пенальти заработал. Но это же банальность, в отличие от ответного гола Люксембурга, который не поражал французские ворота 39 лет! Да, случилось это благодаря 11-метровому, и две единички на табло не продержались трех минут, а все равно важное событие произошло. В общем, и волки сыты, и овцы вполне собой довольны.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Giroud ⚽️⚽️ and France staying ? of Group A. <a href="https://t.co/YISFVceGQH">pic.twitter.com/YISFVceGQH</a></p>— European Qualifiers (@EuroQualifiers) <a href="https://twitter.com/EuroQualifiers/status/845751406124523523">25 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Первыми же в субботу завершили свое противостояние Швеция и Белоруссия, которых на поле вывели капитаны из «Краснодара» — Гранквист и Мартынович. Третий «бык» Классон появился на поле в концовке. Одноклубники искренне улыбались друг другу, но с началом игры стало не до сантиментов. Скандинавы ожидаемо смотрелись острее и повели в счете, когда Шитов зацепил в штрафной Берга. И если до перерыва стопроцентных моментов у шведов больше не было, то во второй половине постоянное давление дало результат. Подкосила гостей грубейшая ошибка Горбунова, когда он пропустил мяч между ног после выглядевшего разминочным удара Форсберга. Голкипер поплыл, как пропустивший хук слева боксер, и подарил шведам еще один гол, просчитавшись при игре на выходе в борьбе с неугомонным Бергом. Крупная победа позволила победителям гарантировать себе сохранение второго места как минимум до июньских матчей, когда в Стокгольм пожалует Франция.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">FORS-BERG ??? <a href="https://t.co/Js9TvsUNfD">pic.twitter.com/Js9TvsUNfD</a></p>— European Qualifiers (@EuroQualifiers) <a href="https://twitter.com/EuroQualifiers/status/845702105390370816">25 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ПОРТУГАЛЬЦЫ В ПОГОНЕ ЗА ШВЕЙЦАРИЕЙ И ЛОКАЛЬНОЕ ДОСТИЖЕНИЕ АНДОРРЫ.

Группа В.

Португалия — Венгрия — 3:0 (Андре Силва, 32. Криштиану Роналду, 36, 65).

Швейцария — Латвия — 1:0 (Дрмич, 66).

Андорра — Фареры — 0:0.

На триумфальном для себя европейском первенстве португальцы по ходу матча с Венгрией трижды уступали в счете и добились героической ничьей. Тот опыт был учтен, и на «Да Луж» хозяева в середине первого тайма выстрелили дуплетом. У них ведь теперь есть настоящий наконечник копья в лице 21-летнего форварда «Порту» Андре Силвы, на счету которого пять голов в шести матчах за сборную.

Блестящее начало международной карьеры, и все равно замкнувшему прострел Геррейру снайперу надо постараться, чтобы в режиме Криштиану Роналду забивать в каждом втором матче на таком уровне. Да еще и так красиво, как сделал попавший из-за штрафной в нижний угол капитан, ставший вторым после Мирослава Клозе европейским футболистом, на счету которого более ста матчей за сборную при 70 забитых мячах. Кстати, скидку на Роналду выполнил как раз Силва, и этот тандем — уже грозная сила. Даже математически, ведь 14 из 19 португальских голов в нынешнем цикле — плод усилий этих футболистов. С такой атакой отыграть три очка отставания от первого места более чем реально, тогда как венгры отстают уже на пять баллов.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Another brace, another landmark for Cristiano Ronaldo ?? <a href="https://t.co/KBIYVRfAPj">pic.twitter.com/KBIYVRfAPj</a></p>— Bleacher Report UK (@br_uk) <a href="https://twitter.com/br_uk/status/845750614537723904">25 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Лидировать же в этой группе с трехочковым отрывом продолжает Швейцария, еще до матча в Лиссабоне одержавшая зафиксированную Владиславом Безбородовым непростую победу. В первом тайме хозяева не смогли взломать латвийскую оборону, да и после перерыва продолжили безуспешно биться головой о прибалтийскую защитную стену. Хорош был на последнем рубеже латвийцев давно играющий в стране часов и сыра голкипер Ванин. 36-летний вратарь «Цюриха», казалось, заранее предугадывал действия соперников. Он и Шачири не позволил забить из отличной позиции, и с ударом Мехмеди в ближний угол справился. На радость поклонникам хозяев в рукаве у Владимира Петковича нашелся козырь в лице Дрмича, который, едва появившись на поле, головой замкнул подачу Мехмеди и помог своей команде повторить установленный в 1961-м национальный рекорд в виде пятиматчевой победной серии.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Comes on as a sub on 64'<br>Finds the net on 66'<br>??Josip Drmic ?<a href="https://twitter.com/hashtag/WCQ?src=hash">#WCQ</a> <a href="https://t.co/wtG3LHWafO">pic.twitter.com/wtG3LHWafO</a></p>— #WCQ (@FIFAWorldCup) <a href="https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/845707799011213313">25 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

В этой группе неожиданно привлек внимание и самый неинтересный с точки зрения рейтинга матч субботы. Хотя, правильнее сказать, что все отметили результат противостояния Андорры и Фарер, потому что нулевая ничья позволила хозяевам прервать растянувшуюся на 58 матчей или 4221 день серию поражений в отборочных циклах крупнейших турнирах. Прошлый раз андоррцы добились такого же результата 3 сентября 2005 года против Финляндии. Кстати, это уже второе достижение карликовой сборной — в феврале она одержала над Сан-Марино первую в своей истории гостевую победу. Андорра не проигрывает и не пропускает два матча подряд!

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Andorra end a run of 58 straight defeats in qualifiers (over 11.5 years), drawing 0-0 with Faroe Islands. <a href="https://t.co/Z4k3hCoZtF">pic.twitter.com/Z4k3hCoZtF</a></p>— European Qualifiers (@EuroQualifiers) <a href="https://twitter.com/EuroQualifiers/status/845710559358177281">25 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ЛУКАКУ СПАСАЕТ БЕЛЬГИЮ.

Группа Н.

Бельгия — Греция — 1:1 (Лукаку, 89 — Митроглу, 46).

Босния — Гибралтар — 5:0 (Ибишевич, 4, 43. Вршаевич, 52, Вишча, 56. Бичакчич, 90+4).

Кипр — Эстония — 0:0.

Перед поединком со своим главным преследователем «Красные дьяволы» неожиданно столкнулись с кадровыми проблемами, лишившись сначала замененного на младшего брата Эдена Азара, а потом еще и де Брейне. Такие потери чувствительны даже для напичканной звездами Бельгии. За первый тайм она не подобрала ключей к традиционно неуступчивым эллинам, а те, едва выйдя из раздевалки на вторую половину, забили сами. Естественно, сделал это убежавший от защитников штатный снайпер Митроглу. Впрочем, такой есть и в распоряжении Роберто Мартинеса. На последних минутах Лукаку принял мяч на грудь после навеса Мертенса, и вторым касанием с разворота поразил цель, сохранив Бельгии, казалось, уже потерянное лидерство.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">"Thank you, Rom" <a href="https://t.co/ALK2vTZTkj">pic.twitter.com/ALK2vTZTkj</a></p>— Bleacher Report UK (@br_uk) <a href="https://twitter.com/br_uk/status/845750954079240193">25 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Тремя часами ранее Босния, не форсируя событий, забила пять мячей Гибралтару. Пьянич с пятью голевыми передачами в этом отборочном цикле теперь уступает по этому показателю только сербу Тадичу, а его сборная пока третья, но может взлететь вверх после июньской игры в Сараево с греками. Отставание от них исчисляется одним очком. А вот Кипр лишился даже намека на возможное продолжение борьбы за путевку в Россию, довольствовавшись дома нулевой ничьей с эстонцами. Математически шансы у островитян еще есть, однако в реальности отыграть шесть очков не представляется возможным.