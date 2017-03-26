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26 марта 2017, 1:00 | Футбол: Чемпионат мира | Чемпионат.com

Гол Лукаку на 89-й минуте спас Бельгию от поражения в матче с Грецией

Сборная Бельгии сыграла вничью с Грецией в матче квалификации чемпионата мира 2018 года.

Сборная Бельгии сыграла вничью с Грецией в матче квалификации чемпионата мира 2018 года. Увеличить
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Встреча прошла в Брюсселе на стадионе «Руа Бодуэн» и закончилась со счётом 1:1.

На 46-й минуте Константинос Митроглу вывел греческую команду вперёд, однако за одну минуту до конца основного времени матча Ромелу Лукаку спас бельгийцев от поражения. Гости доигрывали вдевятером из-за удалений Панайотиса Тахцидиса и Георгиоса Цавеласа.

Турнирное положение в группе H: 1. Бельгия — 13 очков (5 матчей); 2. Греция — 11 (5); 3. Босния и Герцеговина — 10 (5); 4. Кипр — 4 (5); 5. Эстония — 4 (5); 6. Гибралтар — 0 (5).

25.03.2017 22:45 Отборочный турнир: Группа H King Baudouin
Бельгия 1:1 Греция
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Роберто Мартинес Михаэль Скиббе
Голы
89′ Ромелу Лукаку  
  Константинос Митроглу 46′
Составы
Тибо Куртуа  
Ян Фертонген (к)  
Тоби Алдервейрелд  
73′ Аксель Витсель  
Насер Шадли  
Раджа Наингголан  
Янник Феррейра-Карраско  
90+5′ Ромелу Лукаку  
61′ Дрис Мертенс  
84′ Лоран Симан  
Кевин Миральяс  
40′ 66′ Маруан Феллаини  
Мусса Дембеле  
  Стефанос Капино 90+4′
  Костантинос Стафилидис
  Сократис Папастатопулос
  Василис Торосидис (к)
  Георгиос Тзавеллас 42′ 90+5′
  Константинос Манолас
  Панайотис Тахцидис 29′ 65′
  Андреас Самарис 73′
  Петрос Манталос 84′
  Хосе Карлуш Гонсалвеш Родригеш Зека
  Костантинос Фортунис 67′
  Александрос Тзиолис
  Константинос Митроглу 90′
  Апостолос Веллиос
Статистика
4 Желтые карточки 6
0 Красные карточки 0
17 Удары (всего) 2
5 Удары в створ 1
9 Угловые 0
19 Фолы 14
5 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Феликс Брих (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
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