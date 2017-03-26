Гол Лукаку на 89-й минуте спас Бельгию от поражения в матче с Грецией
Сборная Бельгии сыграла вничью с Грецией в матче квалификации чемпионата мира 2018 года.
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Встреча прошла в Брюсселе на стадионе «Руа Бодуэн» и закончилась со счётом 1:1.
На 46-й минуте Константинос Митроглу вывел греческую команду вперёд, однако за одну минуту до конца основного времени матча Ромелу Лукаку спас бельгийцев от поражения. Гости доигрывали вдевятером
Турнирное положение в группе H: 1. Бельгия — 13 очков (5 матчей); 2. Греция — 11 (5); 3. Босния и Герцеговина — 10 (5); 4. Кипр — 4 (5); 5. Эстония — 4 (5); 6. Гибралтар — 0 (5).
Главные тренеры
|Роберто Мартинес
|Михаэль Скиббе
Голы
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Составы
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Статистика
|4
|Желтые карточки
|6
|0
|Красные карточки
|0
|17
|Удары (всего)
|2
|5
|Удары в створ
|1
|9
|Угловые
|0
|19
|Фолы
|14
|5
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Феликс Брих (Германия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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