Сборная Болгарии победила Нидерланды, Франция выиграла у Люксембурга

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Встреча проходила в Софии на стадионе «Василь Левски» и завершилась со счетом 2:0. Дубль оформил Спас Делев.



Футбол ЧМ-2018. Отборочные. Европа Группа A, 25.03.2017, 22:45 2:0 Болгария Нидерланды

Защитник «Амкара» Петар Занев отыграл 86 минут, полузащитник «Спартака» Ивелин Попов был заменен в середине второго тайма. В составе голландцев 69 минут отыграл полузащитник «Спартака» Квинси Промес.



В другом матче группы А сборная Франции на выезде победила Люксембург (3:1).

Турнирное положение в группе А после пяти туров: 1. Франция — 13 очков; 2. Швеция — 10; 3. Болгария — 9; 4. Нидерланды — 7; 5. Беларусь — 2; 6. Люксембург — 1.