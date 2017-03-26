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26 марта 2017, 0:53 | Футбол: Чемпионат мира | Чемпионат.com

Сборная Болгарии победила Нидерланды, Франция выиграла у Люксембурга

Сборная Болгарии победила Нидерланды в матче квалификации ЧМ-2018.

Сборная Болгарии победила Нидерланды в матче квалификации ЧМ-2018. Увеличить
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Встреча проходила в Софии на стадионе «Василь Левски» и завершилась со счетом 2:0. Дубль оформил Спас Делев.

Защитник «Амкара» Петар Занев отыграл 86 минут, полузащитник «Спартака» Ивелин Попов был заменен в середине второго тайма. В составе голландцев 69 минут отыграл полузащитник «Спартака» Квинси Промес.

В другом матче группы А сборная Франции на выезде победила Люксембург (3:1).

Турнирное положение в группе А после пяти туров: 1. Франция — 13 очков; 2. Швеция — 10; 3. Болгария — 9; 4. Нидерланды — 7; 5. Беларусь — 2; 6. Люксембург — 1.

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