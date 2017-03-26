Дубль Роналду помог сборной Португалии разгромить Венгрию
Сборная Португалии разгромила команду Венгрии в матче квалификации чемпионата мира 2018 года.
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Встреча прошла в Лиссабоне на стадионе «Да Луш» и закончилась со счётом 3:0.
Дубль в составе действующих чемпионов Европы оформил нападающий Криштиану Роналду, ещё один мяч забил форвард Андре Силва.
Турнирное положение в группе В: 1. Швейцария — 15 очков (5 матчей); 2. Португалия — 12 (5); 3. Венгрия — 7 (5); 4. Фарерские острова — 5 (5); 5. Латвия — 3 (5); 6. Андорра — 1 (5).
|25.03.2017 22:45
|Отборочный турнир: Группа B
|Estadio da Luz
|Португалия
|3:0
|Венгрия
|Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
|Фернанду Сантуш
|Бернд Шторк
Голы
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Составы
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Статистика
|0
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|15
|Удары (всего)
|6
|5
|Удары в створ
|1
|5
|Угловые
|0
|12
|Фолы
|13
|1
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Шимон Марчиняк (Польша)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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