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26 марта 2017, 0:39 | Футбол: Чемпионат мира | Чемпионат.com

Дубль Роналду помог сборной Португалии разгромить Венгрию

Сборная Португалии разгромила команду Венгрии в матче квалификации чемпионата мира 2018 года.

Сборная Португалии разгромила команду Венгрии в матче квалификации чемпионата мира 2018 года. Увеличить
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Встреча прошла в Лиссабоне на стадионе «Да Луш» и закончилась со счётом 3:0.

Дубль в составе действующих чемпионов Европы оформил нападающий Криштиану Роналду, ещё один мяч забил форвард Андре Силва.

Турнирное положение в группе В: 1. Швейцария — 15 очков (5 матчей); 2. Португалия — 12 (5); 3. Венгрия — 7 (5); 4. Фарерские острова — 5 (5); 5. Латвия — 3 (5); 6. Андорра — 1 (5).

25.03.2017 22:45 Отборочный турнир: Группа B Estadio da Luz
Португалия 3:0 Венгрия
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Фернанду Сантуш Бернд Шторк
Голы
32′ Андре Силва  
36′ Криштиану Роналду  
65′ Криштиану Роналду  
Составы
Руй Патрисиу  
Рафаэл Геррейру  
Жозе Фонти  
Пепе  
Седрик Суариш  
Виллиам Карвалью  
Рикарду Куарежма  
Криштиану Роналду (к)  
83′ Жоау Мариу  
Жоау Моутинью  
86′ Андре Гомиш  
Луиш Мигел Пиззи  
67′ Андре Силва  
Бернарду Силва  
  Петер Гулачи
  Паулу Винисиус
  Тамаш Кадар 83′
  Михай Корхут
  Барнабаш Беше
  Балаж Джуджак (к) 61′
  Адам Надь
  Адам Солои
  Адам Ланг 46′
  Герге Ловренчич
  Адам Дьюрчо 69′
  Жольт Кальмар
  Золтан Геро 85′ 76′
  Адам Пинтер
Статистика
0 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
15 Удары (всего) 6
5 Удары в створ 1
5 Угловые 0
12 Фолы 13
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Шимон Марчиняк (Польша)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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