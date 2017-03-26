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26 марта 2017, 0:03 | Футбол: Чемпионат мира | PROСПОРТ - Казахстан

Сборная Андорры прервала серию из 58 поражений в отборочных играх ЧМ и Евро

Сборная Андорры сыграла вничью с командой Фарерских островов в отборочном матче ЧМ-2018. Игра проходила в Андорра-ла-Велье на стадионе «Насьонал» и завершилась со счетом 0:0.

Серия из 58 поражений сборной Андорры в отборочных матчах длилась на протяжении 11 лет. В последний раз Андорра набирала очки в матчах квалификации к ЧМ или Евро 3 сентября 2005 года. Тогда команда Андорры сыграла вничью со сборной Финляндии (0:0) в матче отборочного цикла чемпионата мира — 2006.

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