Сборная Андорры прервала серию из 58 поражений в отборочных играх ЧМ и Евро
Сборная Андорры сыграла вничью с командой Фарерских островов в отборочном матче ЧМ-2018. Игра проходила в
Андорра-ла-Велье на стадионе «Насьонал» и завершилась со счетом 0:0.
Серия из 58 поражений сборной Андорры в отборочных матчах длилась на протяжении 11 лет. В последний раз Андорра набирала очки в матчах квалификации к ЧМ или Евро 3 сентября 2005 года. Тогда команда Андорры сыграла вничью со сборной Финляндии (0:0) в матче отборочного цикла чемпионата мира — 2006.
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